MS «Gamle Salten» – Et kjært minne for mange

«Gamle Salten»

Det er flere skip som har fått navnet «MS Salten» opp gjennom årene. Men denne uken skal det handle om det tidligere hurtigruteskipet, og skoleskipet, som så mange har seilt med, som nå kalles «Gamle Salten»

Skipet ble bygget som et kombinert laste- og passasjerskip ved Trosvik Mekaniske verksted i Brevik i Telemark. Hun ble overlevert til Saltens Dampskibsselskab i Bodø i 1953, og frem til 1964 var hun innleid som fast avløserskip i hurtigruten. Når hun ikke var i hurtigrutefart gikk hun ruten Mosjøen – Bodø – Narvik.

Kontraheringen var et ledd i oppbygningen av kystflåten etter krigen. Kystruten skulle bringe landet på fote igjen ved å knytte befolkning og industri sammen i ny optimisme mot det neste århundre. Av den grunn ble båtene nøye formet med tanke på langsiktige behov. Her ble det lagt vekt på kvalitet og håndverk.

Verftet betraktet Salten som «juvelen» av de skip som ble bygget der. I en periode gikk den med turister til Svalbard, for så å bli til skoleskip fra 1967 til 1995.

Skoleskip

Som skoleskipet «Sjøkurs» var det mange norske gutter som stiftet bekjentskap med henne. Noe man kan lese om på Facebooksiden «Vi som seilte i handelsflåtens gullalder».

En av dem, er Rune Pettersen fra Bodø (bildet), som var elev om bord på 70 tallet. Han forteller:

-Ja det var datidens sjømannsutdanning. Vi bodde ombord og hadde undervisningsrom på land. Båten lå ikke langt unna Caledonien hotell i Kristiansand. Lærerne var tidligere sjøfolk, noe som bidro til god og variert undervisning. Vi hadde litt om dekksarbeid, maskinlære og generelt om arbeidet på båt.

Under den 3 mnd lange perioden, slapp vi tampene og satte kursen til Newcastle. Det var stor spenning blant de kommende sjømenn. Været på overfarten var sånn passe godt, så det ble spydd jevnt og trutt. Vi var såpass mange om bord at vi hadde vakter overalt på båten for å sysselsette mannskapet. Vi fikk kvartersvakter til rors, og forskjellige oppdrag i maskinen. Det var rigget egen slappkiste ombord som var åpen én dag i uka.

Når det gjaldt lærerne så husker jeg spesielt chiefen. I motorlæretimene var det bare å spørre om hvordan livet til sjøs var, så var han i gang og prata seg langt ut på viddene og glemte hele motorlæra! Vi var godt fornøyd.

I det hele en fin tid og man fikk en god del med seg, og spleisinga sitter fortsatt, avslutter han.

Holdt på å havne utenlands

I 2007 kjøpte Ryfylke Dampskibsselskab MS «Sjøkurs» da den var på vei til å bli solgt ut av landet. Foreningen så seg ikke i stand til å vedlikeholde og drive to veteranskip på én gang, og i 2008 besluttet de derfor å selge skipet. Lokale krefter i Bodø gikk sammen og dannet Rederiet Saltens AS, med formål å stable kjøpesummen på 8,9 millioner kroner på beina. I midten av oktober samme år ble det kunngjort at kjøpskontrakten var underskrevet, og forberedelsene til overtakelsen begynte.

I dag seiler Gamle Salten for Rederiet Saltens AS, og ligger igjen i Bodø. En tur med Gamle Salten er som å være på Hurtigruten for 50 år siden med all den stas og miljø som den gang preget reisen.

Tekniske data:

Lengde: 53 m

Bredde: 8,6 m

Dypgående: 5,7 m

Toppfart: 13,5 knop

Hovedmaskin: Atlas dieselmotor

Ytelse: 870 bhk

Tonnasje: 677 brt

Lasteevne: 150 dødvekttonn

Passasjerer: 180