Mot en grønnere, dansk fergefart  

En rekke danske fergerederi jobber målrettet med å sikre en grønnere fergefart for sine 32 millioner fergepassasjerene, skriver Danske Rederier på sine nettsider.

Fergefarten utgjør en stor del av den danske infrastrukturen, og miljøperspektivet er dermed svært vesentlig. I dansk farvann jobber flere fergeselskap med hybriddrift der batterier dekker en del av energiforbruket – har fokus på energioptimering eller er i gang med en fullstendig overgang til bruk av den flytende naturgassen LNG eller eldrift. Dette er en type utvikling som antagelig vil fortsette, skriver nettstedet.

– Fergeselskapene har vist en klar vilje til å investere i grønnere løsninger, og det har samtidig vært mulig å skaffe de offentlige utviklingsmidlene som er avgjørende for forandringen. Endelig har man lovgivningsmessig også skapt bedre vilkår for eksempelvis for eldrift. Samlet sett så blinker danske fergekort i høyere og høyere grad grønt, og det vil vi gjerne markere gjennom en kampanje i sosiale medier, uttaler Jakob Ullegård, direktør i Danske Rederier med ansvar for fergene.

Han henviser til at Folketinget for et år siden besluttet å senke el-avgiften for mindre ferger. Tilsvarende har avtalen om å fjerne den såkalte PSO-avgiften – som ellers har vært en betydelig hindring for omstilling til eldrift – også vel et år på baken. Begge deler har betydning for en grønnere fergefart.

Grønne ambisjoner, bedre økonomi i eldrift, samt adgang til nødvendige innovasjonsmidler fra EU’s Connection Europe Facility har vært avgjørende for Scandlines, da rederiet valgte en grønnere, hybridferge-løsning for de to nybyggene til ruten Gedser-Rostock.

– Vi har som rederi en klar strategi om å utvikle oss i en stadig grønnere retning. Her var de to nye hybridfergene «M/F Berlin» og «M/F Copenhagen» store skritt i den riktige retningen. Scandlines har en ambisjon om å ta neste skritt ved å gå over til ren eldrift på fergene mellom Rødby og Puttgarten i løpet av få år. Her er avskaffelsen av PSO-avgiften en nødvendig forutsetning for at det regnestykket kan henge sammen, så den politiske beslutningen var viktig, sier Søren Poulsgaard Jensen, adm. direktør i Scandlines og nestformann i Færgerederierne.