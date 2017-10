Moen Marin leverer toetasjes servicebåt til AkvaDesign Systems AS

Byggnummer 172 fra Moen Marin AS, en knappe 15 meter lang katamaran i NabCat-serien ble levert til AkvaDesign Systems AS onsdag forrige uke.

Moen Marins nybygg har fått navnet «Laurits» og kan skilte med gode bofasiliteter for mannskapet som får båten som arbeidsplass. Med to fulle dekk kan «Laurits» by på større lugarkapasitet, messe, utvidede verkstedfasiliteter, garderobe og en godt utstyrt bysse, skriver de selv i en pressemelding.

Laurits leveres med en samlet motoreffekt på 1000 hestekrefter, fordelt på to Nogva Scania-motorer. To stk sidepropellere fra Petters Marine sikrer gode og presise manøvreringsegenskaper i røffe farvann. Navigasjonspakken inkluderer Simrad AP70 autopilot, Olex med Wassp 3D bunnkartleggingsprogram, samt FURUNO DRS6A radar og Furuno MaxSea kartplotter.

På dekk står to radiostyrte Palfinger kraner med et maksimalt løftemoment på solide 32 tm og en på 65 tm med 6,5 tonns vinsj, godkjent slepekrok med nødutløsning, samt to capstaner fra Adria Winch på henholdsvis 8 og 3 tonn.

Som alle andre båter i Moen Marins NabCat-serie leveres nybygget til AkvaDesign Systems med helisolerte maskinrom, helkledde innvendige rekker for enkelt renhold, helsveisede spant for økt styrke og soliditet samt alarmsystemer for vanninntrenging og brann. NabCat 1499 leveres med to redningsflåter for seks personer.

AkvaDesign Systems AS har tilholdssted i Brønnøysund. Herfra prosjekterer og leverer selskapet servicetjenester til Akva Future AS sine patenterte og lukkede merder og øvrige fasiliteter. AkvaFuture driver oppdrett av bærekraftig og miljøvennlig laks på lokaliteter i Vevelstad og Brønnøy kommune.

Hoveddata: