Minibulkeren «Snow Crystal» sjøsatt

«Snow Crystal» er det første skipet i en serie på to fra et nytt design som ble utviklet for svenske Erik Thun AB. I helgen ble hun sjøsatt.

De nye skipene er planlagt å erstatte «Snowstar» og «Icestar», som ble bygget av samme verft, Ferus Smith for omtrent 20 år siden for samme eier.

Byggenummer 446 vil følge etter som et fullt søsterskap, selv om hun vil bli forlenget med 15,6 mtr. De to nybyggene, byggenummer 445 og 446 er mini bulkere med isklasse 1A og 2 lastholdere. Deres design er tilpasset regionen Baltikum. Bredden på skipene er begrenset til 13,35mtr, for å kunne passere gjennom låsene til Trollhattankanalen, som selvsagt bare vil gjelde for den kortere bygningen, opplyser verftet på sine nettsider.

Skipene har dødvekt på 5680/6550 tonn. Fremdriftsanlegget består av en 1950 kW Wärtsila hovedmotor som kjører på MDO-drivstoff, og kjører en «nozzled CP-propell».

Det vil være rom for et mannskap på 8 om bord. Boligen vil være egnet for et mannskap på 8 personer.

Hoveddata b.nr. 445 / 446

Loa 89,00 / 100,60 mtr

B 13,35 mtr

T 7,23 / 6,91 mtr

DWT 5680/6550 tonn

Hold volumet 207.000 / 264.000 cft