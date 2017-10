Miljøvennlig LNG-fartøy til BioMar

Et nytt og høyteknologisk fartøy for transport av fiskefôr skal om to uker gå i drift for BioMar. I skrivende stund seiler MS «Nyksund» gjennom Middelhavet på vei mot Gibraltar.

Som et ledd i moderniseringen av BioMars transport av fiskefôr ble det i 2015 inngått avtale med NSK Shipping AS om bygging av et nytt fôrfartøy. Skipet ble denne uken formelt overlevert ved verftet som har stått for byggingen – Tersan Shipyard. Skipet eies og opereres av NSK Shipping.

– MS «Nyksund» gikk sist fredag fra kai og i retning Norge. Forventet ankomst ved BioMars anlegg på Karmøy er om ca. to uker, uttaler Mats Nygaard Johnsen i NSK Shipping AS i en pressemelding.

– Dette svært avanserte fartøyet har vi lenge sett fram til å få i drift for ytterligere å kunne betjene våre kunder på beste måte. Skipet var opprinnelig planlagt levert før årets høysesong. Forsinkelsen fra verftet har gitt oss noen utfordrende måneder, og vi gleder oss nå til å få båten i drift» sier Tore Gunnar Wikdal i BioMar.

Bulklevering av fôr

– MS «Nyksund» noe mindre søsterskip MS «Høydal»kom for få år tilbake med helt nye løsninger for bulklevering av fôr. Fartøyet var også det første gassdrevne i sitt slag, et viktig bidrag i BioMars bærekraftsatsing, fortsetter Tore Gunnar Wikdal, som legger til at de denne gangen har videreutviklet teknologien i MS «Høydal», samtidig som BioMars portefølje av skip for fiskefôrleveranser er komplett.

Topp moderne

Nybygget er et høyteknologisk fartøy, med topp moderne utstyr på alle områder og lastekapasitet på 2.700 tonn fiskefôr. Dette innebærer et miljøvennlig LNG drevet fremdriftsmaskineri som er levert av Rolls-Royce. Skipet er også utrustet med utstyr for effektiv og skånsom håndtering av fiskefôr, samt større og kraftigere thrustere og DP-system for optimal manøvrering.

Skipet er designet i samarbeid med designselskapet NSK Ship Design og har en lengde på 81,5 meter.

– Målsetningen har hele veien vært å skape en innovativ og miljøvennlig løsning som tilfredsstiller framtidige behov for BioMar og deres kunder» sier Mats Nygaard Johnsen. «NSK Shipping er stolte over at BioMar på nytt valgte oss som befrakter av sine ferdigvarer. NSK eier fra før skipene MS Høydal og MS Nyksund II (tidligere kalt Nyksund), som begge inngår i BioMars flåte. Vi ser nå frem til å få båten hjem og i drift for BioMar» avslutter han.

Fakta om BioMar:

BioMar Group er en ledende leverandør av høyytelsesfôr til den globale oppdrettsnæringen.

BioMar har fôrfabrikker i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Frankrike, Hellas, Tyrkia, Costa Rica og Kina. Omkring én av fem oppdrettsfisk i Europa og Sør- og Mellom-Amerika blir matet med fôr produsert av BioMar. På verdensbasis leverer BioMar Group fôr til ca. 80 land og til over 45 forskjellige fiskearter. BioMar Group eies 100 % av det danske industrikonsernet Schouw & Co, som er børsnotert i København.

Fakta om NSK Shipping:

NSK Shipping er et kvalitets og miljøbevisst rederi som ble etablert i 2002. I dag eier rederiet M/S Nyksund (2017), M/S Høydal (2012) og Nyksund II (1980), alle 3 fartøyene er i operasjon for Biomar. NSK Shipping opereres og megles fra kontoret i Harstad av Mats Nygaard Johnsen og administrasjon på Myre i Vesterålen.