Miljøpris til Viking Princess

Eidesvik Offshore og Wärtsilä Norge var i fjor de første til å erstatte en generator ombord på et offshorefartøy med batterier. For dette grepet kunne de i onsdag kveld bringe hjem Offshore Support Journal (OSJ) sin miljøpris for innsatsen med å redusere miljøavtrykkene til forsyningsfartøy.

Prisen ble tildelt Eidesvik og Wärtsilä Norge på OSJ sin internasjonale konferanse i London for forsyningsfartøysindustrien. Sammen har de to norske aktørene nådd en ny milepæl i batteriteknologien ved at de i 2017 fullførte installasjonen av et hybrid energisystem om bord på Viking Princess.

OSJ sin miljøpris blir tildelt et selskap, et prosjekt eller et produkt som i betydelig grad har bidratt til å styrke miljøfokuset i forsyningsfartøysindustrien.

Det norske forsyningsfartøyet er nå det første offshorefartøyet der batteri reduserer antallet generatorer ombord. Den nye energilagringsløsningen forbedrer motoren sin effektivitet, reduserer forbruket av drivstoff og minsker klimagassutslipp. Viking Princess fullførte testingen og systemet ble overlevert Eidesvik Offshore i oktober i fjor.

Får betydning for hele shippingindustrien i fremtiden

– Suksessen i dette prosjektet vil påvirke hele shippingindustrien i fremtiden, sier leder for prosjekter og operasjoner i Wärtsilä Norge, Sindre Utne. I tillegg til drivstofforbruket og miljøfordeler, reduseres også vedlikeholdskostnadene og dette bidrar til mer effektiv drift.