MF «Gloppefjord» settes i drift i verdens første nullutslippssamband

Onsdag denne uken vil Fjord 1-fergen MF «Gloppefjord» settes i drift i sambandet Anda-Lote, det første sambandet i verden med krav om nullutslipp.

– Dette er et viktig prosjekt for Fjord1, og det er en milepæl å sette i drift den første av to elektriske Fjord1-ferger her. Søsterfergen MF «Eidsfjord» vil bli satt i drift i sambandet så raskt som mulig etter ankomst til Norge, opplyser Fjord1 i en pressemelding.

Begge fergene er bygget ved det tyrkiske Tersan-verftet.

