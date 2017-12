Meteorologene øker overvåkning

Meteorologisk institutt har besluttet å øke overvåkningen, på grunn av uværet som rammer fra Bergen og sørover.

Sent onsdag kveld meldte instituttet at frem til torsdag ettermiddag er ventet varm og fuktig luft til Vestlandet. Fra om kvelden torsdag går nedbøren over til å komme som byger, men da øker vinden opp til vestlig full storm, med vindkast på mellom 30 og 40 meter innover land.

Stormsenteret har fått navnet Caroline av det britiske meteorologiske institutt, og er ventet å gi kraftig vind også rundt de britiske øyer og i Nordsjøen.