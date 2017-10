Med Sjøforsvaret mot 2040

Sjøforsvarsjef Nils Andreas Stensønes åpnet i dag sjømakt seminaret i Bergen der man tok for seg hvilke trender som kan får innflytelse på innrettingen av morgendagens Sjøforsvar.



Etter at Sjøforsvarets musikkorps åpnet arrangementet med «Tordenskiold udi action» fastslo kontreadmiral Stensønes at 200 år er en imponerende historie.

– Vi kan fastslå at Norge er en maritim nasjon med globale maritime interesser. Vi henter vår velferd fra kysten og havområdene, sa Stensønes til en lydhør forsamling i Greghaleln fredag.

I dag skal vi se fremover mot 2040. Hvordan ser verden da ut?

– Noe kan vi forutse annet ikke. Men vi vet at vi lever i en verden med økende knapphet på ressurser. Jordens befolkning vil passere 8 milliarder mennesker i 2030. Med utgangspunkt i dagens ressursbruk vil det kreve to jordkloder. Vestens ressursforbruk vil kreve 7 jordkloder. Den gode nyheten er at en del av løsningen på problemet ligger i havet. Havet har vært i konstant utvikling, men hele tiden har det handlet om transport og å høste av havets ressurser, poengterer han.

Havets ressurser handler om fiske, men også om oppdrett og olje og gassindustrien som utgjør Norges eksportnæringer.

– Utviklingen i både det sikkerhetspolitiske og teknologiske bildet går veldig hurtig og det er viktig at vi som tjenestegjør i Sjøforsvaret holder oss oppdatert og kan treffe de riktige valgene for fremtiden, understreker han videre.

Sjøkrigsskolen er arrangør av seminaret der foredragsholderne er fra sivilt næringsliv, teknologibedrifter, politiske beslutningstakere, Forsvarets forskningsinstitutt og den maritime næringen i tillegg til Sjøforsvarets egne ressurser, holder innlegg. Sjømaktseminaret inngår som en del av hovedmarkeringen for skolens 200-årsjubileum.