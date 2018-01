Arctic Frontiers:

Forskningsprosjektet The Meaning of Ice mottok i dag Mohn Prisen for utmerket forskningsinnsats i Arktis.

Tildelingen skjedde under årets Arctic Frontiers i Tromsø. Prosjektet er internasjonalt med deltakere fra blant annet Alaska, Canada og Grønland.

Forskningsprosjektet foreligger nå i bokform, også på inuittisk.