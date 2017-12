Matt Duke returnerer til Bergen

Etter 15 år i Bergen for Odfjell SE begynte Matt Duke som VP Digital Platform Maritime i Kongsberg Digital i januar. Når et nytt år står for døren, blir det også ny jobb for Duke som ikler seg tittelen Cheif Business Processes i Grieg Star 2. januar.

Det fremgår av en melding på Grieg Stars hjemmesider.

Det siste året har Duke jobbet med Kongsberg Digitals industriplattform Koginfai. Nå trer han inn i ledergruppen til Grieg Star for å modernisere og strømlinjeforme selskapets arbeidsprosesser.

– Han har jobbet med digital teknologi i 20 år, med erfaring fra Odfjell og Herbet Smith. Shipping har vært en del av hans hverdag de siste 16 årene. Med erfaring både fra shipping og leverandørsiden av bransjen, i tillegg til solid kunnskap og nettverk innen digital utvikling og endringsutvikling er vi sikre på at Matt bli et verdifullt tilskudd til vårt team, skriver Grieg Star på sine hjemmesider.