Massiv medlemsvekst i Redningsselskapet

Redningsselskapet har fått 50.000 nye medlemmer siste år. Redningsselskapet får flest nye medlemmer fra Hordaland, Rogaland og Akershus. Finnmark har lavest antall innmeldte. Det viser nye tall fra Redningsselskapet.

Det kan være flere årsaker til de grønne tallene. Større bevissthet blant sjøfarere samt økt trafikk på sjøen kan være medvirkende til voksende medlemstall, skal vi tro ferske tall fra Redningsselskapet.

– Det er veldig positivt for oss i Redningsselskapet at folk ser verdien i arbeidet vi gjør, og at vi gjør en jobb for alle, sier Torjus Sundsdal, kaptein på Kristian Gerhard Jebsen II som opererer i Hordaland, et stort område, hvor han opplever at det er mye å gjøre året rundt.

Les også: Bli med om bord i Hordalands nye redningsskøyte

Antallet totalmedlemmer har vist en positiv utvikling de siste tre årene, med netto rundt 26 000 nye medlemmer. Det kommer til i overkant av 50 000 nye medlemmer hvert år. Det faller ut rundt 25 000 medlemmer hvert år.

I en e-post til Skipsrevyen.no opplyser Redningsselskapet at de ser en klar tendens til at mange faller ut de første 1-2 årene. Redningsselskapet jobber nå med å finne årsaken til det.

91 prosent menn

– Når vi ser på antall nye totalmedlemmer de siste tre årene, viser utviklingen at det er svært mange som melder seg inn i Hordaland, Akershus og Rogaland, med Østfold, Oslo og Vestfold tett bak. Finnmark har lavest antall innmeldte, og er også det fylket hvor flest velger å stoppe sitt medlemskap etter kort tid. Dette har nok tett sammenheng med distansene i fylket og beredskapen til RS (ny skøyte 1/1-18 styrker beredskapen betydelig), viser tall fra analyseavdelingen.

Totalmedlemmer har merkbar høy innmelding blant aldersgruppen 30-60 år, hvor den største andelen nye medlemmer ligger innenfor 41-50 år. 91 prosent av disse totalmedlemmene er menn. Gjennomsnittsalderen til medlemmene er 55 år.

Kun 7 prosent av totalmedlemmene har seilbåt, resten har motorbåt eller annet motorisert fremkomstmiddel. I dag har vi 10 flere redningsskøyter enn vi hadde i 2010, noe som betyr at våre medlemmer får mer beredskap og en tryggere kyst inkludert i medlemskapet, opplyser Redningsselskapet.

Per 17. januar 2018 har RS:

93 915 Totalmedlemmer

324 Totalpluss medlemmer

1977 RS Ung-medlemmer

5126 Støttemedlemmer

Over 10 000 Elias-medlemmer

Totalmedlemmene utgjør vår største kundegruppe, og det er dette medlemskapet som er knyttet opp til en båt med inntil tre timer fri assistanse fra Redningsselskapets redningsskøyter.

Totalpluss medlemskap er et medlemskap lansert i 2017, hvor medlemmene kan knytte inntil 5 båter til medlemskapet og har rett til inntil 6 timer fri assistanse. Medlemskapet (pluss) følger i tillegg deg som person, og gir deg rett til inntil 6 timer fri assistanse dersom du benytter en annen båt. De som i 2017 valgte å oppgradere fra Totalmedlem til TM Pluss, har i hovedsak 1 eller 2 båter.

RS Ung-medlemmer er ungdom mellom 13-26 år. RS Ung er Redningsselskapets ungdomsorganisasjon

Støttemedlemmer er medlemmer som ikke har båt, men som likevel ønsker å være medlem i RS.

Eliasklubben er Redningsselskapets klubb for de aller minste. Her lærer barna mer om havet og de som bor der, sjøvett og andre morsomme ting! I 2017 rundet klubben 10 000 medlemmer