MarTec med første nybygg til oppdrettsnæringen

MarTec har levert sin første røkter/servicebåt til havbruksnæringen. – Det er kjempespennede og et nytt markedssegment for oss, forteller daglig leder Gisle Johnsen.

Av Linn Therese Skår Hosteland

Røkter/servicebåten kalt ”Gurine” er av typen Serecraft S8, og overlevering til Bremnes Seashore fant sted første november.

Båten er bygget i aluminium, og Gisle Johnsen som er daglig leder ved verftet i Skogsvåg, forteller at de har utviklet fartøyet i samarbeid med oppdretter for ett drøyt år siden.

– Men det ble ikke noe av da. Vi valgte likevel å ta prosjektet videre, tegnet noe om, og bygget fartøyet i spekulasjon. Vi tok den så med til Aqua Nor og opplevde stor interesse. Denne båten gikk til Bremnes Seashore, og jeg har stor tro på at vi kommer til å levere flere til næringen, sier Johnsen til kyst.no.

– Robust båt

Fra før har de ved verftet selv bygget fiskesjarker i glassfiber, men i samarbeid med Weldmec Marine AB i Finland, har de bygget flere nybygg til ulike næringer i aluminium.



– Både innen service, patrulje, redning og fiskebåter. Vi valgte å bygge Gurine i aluminium da vi ønsket å lage noe robust til å tåle forholdene og bruken innen oppdrett. Den er godt fendret og passer til hard bruk oppimot kai, fôrflåter og merd.

Han er klar på at fartøyet ikke er en eksisterende båt man har tilpasset havbruk.

– Gjennom utviklingen har vi prøvd å tenke nytt, og hatt dialog med oppdrettere om behov, samt testet den ut etterhvert. Dette er en ny type båt.



– Rom for forbedring av dagens flåte

Og at det er det første nybygget til oppdrettsnæringen, er stas.

– Det er kjempespennede og et nytt markedssegment for oss. Vi ser et stort rom for forbedring av dagens flåte, og slik vi opplever det ser oppdretterne dette selv og etterspør nye løsninger.

Han forklarer at de innenfor segmentet små/service røkterbåter ser et stort behov for nye fartøy, da man med nytt regelverket må få på plass nye fartøysinstrukser.

– Mange av dagens båter vil ikke få dette og må sannsynligvis erstattes, slår han fast.



Båten er blant annet utstyrt med 1000 kilos vinsj, for gjennomføring av operasjoner ved anleggene. Samt en 370 hk Yanmar motor.

– Yanmar har motorer som er mekaniske og analoge. De er enkle, med den gode gamle teknologien som er robust, og oppdretterne selv kan operere på. Så denne eg valgt grunnet dette, og at de er kjent for lang levetid.

Johnsen sier de med denne båttypen har et ønske om å bidra til mer effektivitet i produksjonen.

– Vi ønsker at oppdretteren skal tenke fisk i stedenfor å stå med hodet ned i en båt som ikke fungerer. Vi tar oss av det båtfaglige, så kan de ta seg av laksen.

Hoveddata:

Lengde og bredde: 7,9 x 2,99 meter

Marsjfart: 24-25 knop

Vekt: Ca 4 tonn

Lastekapasitet: 10 personer/1050 kg

Motor: Yanmar 6LY2A-UTP (370 hk)