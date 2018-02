Må firedoble hastigheten på det grønne skiftet

55 prosent av CO2-utslippene i norske farvann kommer fra den norske innenriksfarten. Det viser tall fra DNV GL. Samlet sett utgjør det ni prosent av Norges totale CO2-utslipp. Det viser at det er et enormt potensial for kutt.

Dersom Norge skal nå klimamålet om 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030 (sammenlignet med 1990-nivået), må også skipsfarten i Norge omstilles til å bli mer miljøvennlig, var hovedbudskapet til programdirektør Narve Mjøs i DNV GL, på Haugesundkonferansen onsdag.

– Da må norsk skipsfart bli mer miljøvennlig. På kort sikt betyr det LNG, fullelektriske ferger og skip for kortere strekninger, biodrivstoff og på lengre sikt hydrogen, sa Mjøs.

For å nå disse målene må man skalere opp hastigheten på det grønne skiftet mangedoblet med det man har i dag.

– Selv om vi i år kommer til å sjøsette nærmere 30 fullelektriske eller hybride skip i norske farvann. Vi må i alle fall opp i det firedobelte for å nå de målene, hevdet Mjøs.

Fire faser

Den første fasen av «Grønt kystfartprogram» ble satt i gang i januar 2015 med målsetning om å vurdere potensialet for batteri- og gassbasert transport i Norge.

Programmets andre fase startet opp i juni 2016. I denne fasen ble «businesscaser» videreutviklet og evaluert for nøkkelspillerne i verdikjeden.

I den tredje fasen av programmet, som etter planen skal settes i gang i år, skal barrierer fjernes. I tillegg skal det utvikles detaljerte implemmenteringsplaner.

– Norsk kystfart kan bli en plattform for eksport for miljøteknologi og grønne transportløsninger, i følge Mjøs