Lydløse «Astrid Helene» snart klar

Grovfjord Mek. Verksted gjennomførte denne uken første prøvetur med batteribåten som har fått navnet «Astrid Helene». Arnold Hanssen satt selv ved roret på første prøvetur.

Det er en magisk opplevelse å seile bortimot lydløst av sted i et fartøy av denne størrelsen, hvor det eneste som høres er bølgeskvulp og kjølvann, sier Arnold Hansen (81) som er initiativtaker og innovatør bak nyvinningen. Uit Narvik har utviklet styringssystemet for energiflyt, og har vært samarbeidspartner prosjektet.

GMV Zero er en lokalitetsbåt med hoveddimensjoner 13,97×7,6m, og er utstyrt med kran på 32 tonnmeter, 2 capstaner på 3 tonn samt en elektrisk vinsj på 12t med regenerativ bremsing. Båten har rorhus med pantry og sittegruppe. I tillegg et dekkshus som inneholder garderobe, arbeids-/skyllebenk og eget toalettrom.

Hovedmotorene (TEMA) yter 2×107 kW ved 600 o/min. For øvrig er båten utstyrt med hydraulisk HT vasker. Før fartøyet kan leveres, gjenstår det en del finjustering av systemet. Det vi nå kan si er at fartøyet vil ha en maksfart på over 10 knop og en rekkevidde på over 26 nautiske mil ved 8 knop. Denne båten vil spare miljøet for utslipp av omtrent 900 kg NOx og 90 tonn CO2 årlig, og vil i tillegg spare 200.000 kroner i årlige drivstoffkostnader sammenlignet med en tradisjonell dieselbåt.

Når båten er leveringsklar, skal den leies ut til Trollvika Drift AS, som eies av oppdrettsselskapene Northern Lights Salmon AS og Sørrollnes Fisk AS. Her vil den gå i prøvedrift i 18 måneder for å høste driftsdata.