«Loyal»-feiring truleg starten på årleg treff

13. september 1877 vart «Loyal» levert frå Rosendal av Knut J. Skåla, best kjent som «Gjøra-Knut´n». I helga var verdas eldste, seglande galeas attende der livet starta. For å feira 140-årsdagen.

Av Vidar Alfarnes

– Nokre eventyrlege dagar med mykje besøk, strålande vêr og veldig mange gode samtalar, skryt Stein-Arve Olsen, mannen som i 2015 kjøpte den historiske seglbåten frå den førre eigaren, Audun Hausberg. Då hadde han vore på jakt etter ny båt, etter å ha segla «Svanhild» i tolv år.

Årleg skutetreff

– Primært ønskte eg meg denne gongen ein stålbåt, men då Hausberg spurte fint om eg ikkje heller kunne ta over «Loyal», var eg ikkje vond å be. På det tidspunktet hadde eg også segla skuta for han på ulike tokt i eitt år, og visste veldig godt kva eg gjekk til.

Kva helga i Rosendal ville føre med seg, var Olsen derimot ikkje så sikker på.

– Dette blei til litt på sparket, men venegjengen på «Gurine» gjorde ein formidabel jobb. Det fyltest opp både med båtar og folk, og arrangementet kan ikkje titulerast anna enn særs vellukka. No satsar alle gode krefter på at dette skal bli til eit årleg skutetreff i Rosendal, seier den stolte galeas-eigaren.

Fantastisk dugnad

«Gurine» er også bygd av «Gjøra-Knut´n», og segla frå Rosendal i 1875. Tre år etter at same mann hadde gjort ferdig «Gjøa», og skrive namnet sitt med gullbokstavar i ein stolt, norsk skipsbyggjartradisjon.

I 2011 kom «Gurine» attende til Rosendal, og det har sidan vore gjort veldig mykje dugnad for å få skuta sjødyktig att. Totalrenoveringa er komen svært langt, og sist månad passerte interesselaget 30.000 dugnadstimar. Målet er sjøsetting i 2019.

Men attende til 140-årsjubilanten. I skrivande stund er ho på veg til Bergen. Der skal ho fungere som hotellskip under innspurten av sykkel-VM.

Programmet på veg

– Vi har 24 køyplassar, fortel Olsen, som brukar skuta aller mest til blåturar, charter-opplegg og ulike tokt. Veldig ofte vest i havet til Shetland. Men dei har også turar sør til Danmark og nord til Lofoten. Neste måndag mønstrar elevar frå 10. klasse på Eikefjorden skule på. Då går turen på ny til Shetland.

– Om to veker legg vi ut seglingsprogrammet for neste år, på Facebook og heimesida vår. Då gjeld det å vera rask på avtrekkaren. Det plar heldigvis vera god interesse for desse medseglar-toktene, smiler Olsen.

Stål til kvardags

«Loyal» har Bergen som heimehamn, men ligg i Florø i vinterhalvåret. Det er også der Stein-Arve Olsen bur og er dagleg leiar og majoritetseigar i Pro Stål Service. Eit selskap som gjer at han også får råd til å driva med den kjære hobbyen sin.

– Vi har nett gjort ein stor jobb for Westcon Yards Florø, med ombygging av subseafartyet MV «Skandi Darwin». Det DOF-eigde skipet er no på veg til Australia, røpar Olsen, som har kring 70 personar i arbeid.

– Mange flinke arbeidsfolk og dyktige medeigarar. Som gjer at eg også får tid til å vera mykje på tur i denne fantastiske treskuta.