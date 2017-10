Lønnsomme ROV-spesialister

Kystdesign har gjennom noen vanskelige offshore-år klart det kunststykke å opprettholde god lønnsomhet på tross av halvering av omsetningen.

Selskapet har spesialisert seg på ROV (Remote Operated Vehicle) til oljenæringen, og etter hvert utvidet horisonten til å gjelde alle kunder som har oppdrag undervanns.

– Som til eksempel vår nyeste ROV av typen Surveyor som blant annet er i bruk til undervannsarkeologi i Middelhavet. Et oppdrag som drives av National Geographic, forteller Torbjørn Hansen til Skipsrevyen. Han er ansvarlig for automasjon og elektronikk i Kystdesign.

ROV-typen Surveyor brukes mest til kartlegging av havbunnen. Utstyrt med et multibeam-sonar tegner den ved hjelp av lydbølger et 3D-kart av havbunnen, og litt nedover i bunnen. Men den driver ikke seismikk. I tillegg kan den ta video og bilder. Setter man all informasjonen sammen, blir resultatet et nøyaktig bilde av bunnen, skal vi tro Hansen. Dette gjør fartøyet velegnet til inspeksjoner av rørledninger blant annet.

Satser på havbruk

Kystdesign har sin base i Aksdal, halvannen mil fra Haugesund. Lokalisering omtrent midtveis mellom Stavanger og Bergen er et strategisk, bevisst valg. Selskapet feirer i år 20 års jubileum.

Kystdesign satser på flere bein å stå på fremover. Blant annet har de utviklet en notvasker for oppdrettsnæringen som de har fått gode tilbakemeldinger på.

– Den er utviklet i samarbeid med Abyss AS og Pump Supply AS skal stå for markedsføring og salg, forteller Torbjørn Hansen. De er nå klar med versjon nr 2 av Stealth Cleaner som har fått 7 vaskedisker mot 5 på den første versjonen. Trykket i vannstrømmen som blåser groen bort fra nota, er justert slik at det ikke skal være til skade for notlinet, forteller han.

De har også mindre ROV-er som egner seg godt til inspeksjon av fortøyninger og forankringer på oppdrettsanlegg. Med en vekst på bare 30 kilo er den lett å frakte med seg, og enkel i bruk, mener Torbjørn Hansen.