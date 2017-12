Lønnsomme Hurtigruteanløp

Det er 70 prosent høyere verdiskapning og 50 prosent høyere sysselsetting i reiselivet i nordnorske kommuner som har anløp fra Hurtigruten, viser rapport. I Rørvik produserer Andvik Hønseri tre millioner kortreiste egg til Hurtigrutens gjester.

-Vi har kastet ut hermetikken og frossenpizzaen, og satser på lokale leverandører, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til Skipsrevyen. Hurtigruten kjøpte i 2015 mat og drikke til restaurantdriften om bord for 215 millioner kroner. 80 prosent av dette er levert av norske leverandører. – Gjennom Norway´s Coastal Kitchen har Hurtigruten knyttet til seg foreløpig 35 leverandører av lokalmat fra hele landet, med hovedvekt langs kysten, sier Ege. Andvik Hønseri er en av dem.

Tre millioner egg

Andvik Hønseri og Hytteutleie i Rørvik er en av de lokale leverandørene som har fått kontrakt med Hurtigruten. Kun to kilometer fra Hurtigrutekaia produserer hønene til Mikal Nordheim og kona hvert år over tre millioner kortreiste egg som nytes av Hurtigrutens gjester.

– Vi leverer hver eneste dag, både til sørgående og nordgående hurtigrute, sier Nordheim. Halvparten av omsetningen vår kommer fra Hurtigruten.

Hurtigruten står for 14 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Norge.

Rapporten viser at mer enn 3000 mennesker langs hele kysten sysselsettes direkte og indirekte av Hurtigruten. Samlet omsetter Hurtigruten for mer enn 3,4 milliarder kroner årlig i Norge. Det er analyseselskapet Menon som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Hurtigruten. Rapporten viser også at Hurtigruten står for 14 prosent av alle utenlandske gjestedøgn i Norge.

På lag med kysten

Vi har spilt på lag med kysten siden 1800-tallet, og det ønsker vi å gjøre også i årene som kommer. Sammen med gode samarbeidspartnere vil vi binde sammen innovasjon og tradisjon, og sikre at transport og opplevelser på kjøl forblir viktige og bærekraftige næringsveier, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Anløper 34 havner

Med sine 24 500 årlige anløp i 34 havner mellom Bergen og Kirkenes, er Hurtigruten en kritisk del av norsk infrastruktur og svært viktig for næringslivet og befolkningen langs kysten. I 2016 formidlet Hurtigruten salg av utflukter for 251 millioner kroner. Hurtigrutens kjøp fra underleverandører og gjestenes kjøp i land bidrar til å sysselsette 1200 ansatte.