Leverer oppdrettskatamaran til Salmar Nord

– Det er en fjær i hatten for oss at Salmar Nord velger oss, i skarp konkurranse med andre norske verft, sier Bård Meek-Hansen, daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted AS i en pressemelding.

Grovfjord Mek. Verksted skal levere en oppdrettskatamaran til Salmar Nord sommeren 2018. Den nye oppdrettsbåten, bnr 147, er en oppdrettskatamaran i aluminium med hoveddimensjoner 14×7,6 m. Den blir utstyrt med 1 stk Palfinger PK32080 marine kran på 30,5 tonnmeter, 2 capstaner på 3 tonn, samt hydraulisk HT vasker.

Båten er bygget med et romslig rorhus med 1 førerstol, pantry og sofagruppe. Båten har et stort dekkshus som inneholder verksted, garderobe/tørkerom samt WC.

Hovedmotorene yter 2x380HK ved 2100 o/min, mens aggregatet er på 29,3 kVA. I tillegg er det montert trapp i skuteside for enkel adkomst til merdring.

Båten blir bygget i henhold til den nye forskriften om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, fartsområde 4.