Leverer gigantpumpe til brønnbåt

PG Flow Solutions (PG) har inngått kontrakter med Aas Mekaniske Verksted om å levere pumpesystemer til brønnbåten som verftet skal bygge for brønnbåtrederiet Sølvtrans.

PG Flow Solutions har inngått avtale om å levere en stor lavtrykks-pumpepakke som sørger for kontinuerlig sjøvannssirkulasjon i båtens brønn, for å muliggjøre transport av levende fisk, da primært laks ifra oppdrettsanleggene. Sirkulasjonssystemet har en samlet kapasitet på 16 000 kubikkmeter sjøvann i timen, heter det i en melding fra selskapet.

I tillegg har PG inngått en separat avtale om å levere alt av maskinrompumper som skal til for hovedmaskineri og hjelpemotorer, samt generelle pumpebehov for brønnbåtens drift.

Kontraktsverdier er ikke oppgitt

– Sjøvanns-sirkulasjonspumpen vår ble valgt på grunn av den er kompakt og robust, med svært gode virkningsgrader samt at de er svært enkle å vedlikeholde. Mannskapet på fartøyet kan enkelt vedlikeholde disse selv, uten bistand fra ekstern servicetekniker. Det sparer både tid og kostnader for rederiet, og sørger for god fiskevelferd, sier Roy Norum, konsernsjef i PG Flow Solutions.

PG Flow Solutions skal levere de aktuelle pumpesystemene i tredje kvartal 2018. Fartøyet er det 29. som brønnbåtrederiet Sølvtrans har kontrahert fra Aas Mekaniske Verksted, som ligger på Vestnes i Møre og Romsdal.

Nybygget vil være av verftets eget, nye design AAS 2502 ST, som er 69,69 meter langt og 17,80 meter bredt. Dybde i riss er 5,90 meter. Designet skal være tilpasset rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene og lukket transport. Brønnbåten har to lasterom på tilsammen 2500 m3, noe som tilsvarer 375 tonn levende fisk, fordelt på de to fiskebrønnene som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten skal være arrangert for både transport, sortering og behandling av fisk.

Kontrakten Aas Mekaniske Verksted har med Sølvtrans kommer med en opsjon på ytterligere ett søsterfartøy. Tilsvarende opsjon har Aas Mekaniske Verksted opp mot PG Flow Solutions, for leveranse av tilsvarende pumpepakker.