Lanserer ny serie miljøvennlige slepebåter

– Vi tror at nye slepebåter i fremtiden vil bli mer og mer avhengige av batteri og hybrid fremdrift, som utfyller dagens operasjonelle krav på en god måte, sier Riku-Pekka Hägg, Vice President, Ship Design, Wärtsilä Marine Solutions i en pressemelding.

Wärtsilä introduserer en ny portefølje av slepebåter, Wärtsilä HYTug-serien, der miljømessig bærekraft er spesielt vektlagt. Siden taubåter vanligvis opererer i eller nær havner og bebygde områder, er disse spesielt berørt av miljøhensyn – og behovet for å overholde gjeldende og kommende regelverk opptar i økende grad slepebåteiere og -operatører over hele verden.

Wärtsilä har allerede introdusert slepebåter med LNG-teknologi som et effektivt middel for å overholde miljølovgivningen. Selskapet har lenge vært i forkant med å utvikle teknologi som har gjort det mulig for flytende naturgass (LNG) å bli et livskraftig marint drivstoff, og denne erfaringen gjenspeiles blant annet i slepebåtserien Wärtsilä LNGTug.

Den nylig lanserte hybride fremdriftsløsningen Wärtsilä HY danner grunnlaget for de nye taubåtdesignene. De nye designene har et særegent utseende, samtidig som fartøyene har kraften og manøvreringsevnen som trengs til praktiske slepebåtoperasjoner. De har blitt optimalisert for lav skrogmotstand, høy slepe- og eskorteytelse, sjødyktighet, mannskapssikkerhet og komfort, og ikke minst enkelt vedlikehold. Hvert design gir mulighet til å velge enten dieselmekanisk eller dieselelektrisk hybridfremdrift, og fartøyene i serien har fra 40 til 90 tonns trekkraft med riktig Wärtsilä-utstyr.

Taubåtene er designet med thrustere fra Wärtsilä WST-serien, som har store propelldiametere for framdrift med høy effektivitet og ytelse. I tillegg til deres utmerkede hydrodynamikk og pålitelighet, er thrusterne også enkle å installere, betjene og vedlikeholde.

Utviklingsarbeidet har blitt gjennomført i nært samarbeid med klasseselskapene ABS, BV og Lloyds Register, og designene har mottatt prinsippgodkjenning (Approval-in-Principle, AiP). Denne sertifiseringen innebærer at designet oppfyller klassens sikkerhetskrav og vil få klassegodkjenning i faktiske prosjekter. Selve Wärtsilä HY-løsningen har fått AiP-sertifisering fra Lloyds Register.

De nye taubåtdesignene lanseres på konferansen Asian Tug Technology and Salvage, som avholdes i Singapore 18. og 19. september.