Kystruta kan bli enda grønnere

I sommer ble kystruta lagt ut på anbud av Samferdselsdepartementet. Dagens driver har avtale ut 2020, og etter det er det tenkt at ett eller flere selskap skal kunne drive den tradisjonsrike ruten mellom Kirkenes og Bergen. Innen 3. januar 2018 må interesserte ha levert sine tilbud.

Den nåværende anbudsperioden utløper nyttårsaften 2019, men den kan forlenges ytterligere ett år. I utlysningen kommer departementet med flere miljøkrav til de nye driverne: Kutt i CO2 utslipp, mulighet for tilkobling til landstrøm og at skipene ikke skal gå på tungolje. De kravene er for slappe mener Miljøstiftelsen Bellona.

– 25 prosent kutt i CO2-utslippene gjennom de ti neste årene monner ikke, mener fagansvarlig for skipsfart, Sigurd Engen i Bellona.

Fire stortingsrepresentanter fra Sv mente anbudet måtte utsettes og strengere miljøkrav måtte inn. Det ville i så tilfelle forsinke prosessen i ett til to år. Da ville det være for kort tid igjen til at tilbyderne kunne skaffe seg skip som tilfredsstiller de nye kravene, og kystruta kunne stoppet opp.

Men regjeringen fikk støtte fra Krf og Senterpartiet på Stortinget, og dermed blir forslaget ikke noe av.

– I stedet bør det lages et tillegg i kontrakten hvor staten premierer reduserte utslipp pr. tonn gjennom anbudsperioden, mener Engen. Da kan utslippene kuttes fortløpende i takt med teknologiutviklingen. Dermed, sier Engen, vil kystruten bli stadig grønnere i alle de ti årene av anbudsperioden.

Det viktigste mener Bellona er at departementet går i dialog med ESA for å utforme tillegget slik at det stemmer med deres regelverk.

Staten må skaffe strøm

I anbudsteksten krever også staten at skipene skal kunne bruke landstrøm. Hensikten er at de skal kunne skru av motorene, og dermed unngå store utslipp mens de ligger ved kai. Problemet, mener Bellona, er at staten ikke lover strøm på kaia.

Tidligere i desember kritiserte Jan Kjetil Paulsen i Bellona staten, og uttalte at landstøm er like naturlig som veier

Transportkomiteen behandler saken fredag, og Stortinget får saken til behandling 20 desember.

