Kynisk av regjeringen å hente hjem Olympic Commander

Sosialistisk Venstreparti er svært skuffet over at regjeringen avslutter oppdraget til Olympic Commander i Middelhavet, når kontrakten går ut 30. januar.

Som en del av Operasjon Triton har Norge hatt redningsbåter i området. Først med Siem Pilot, og deretter med Olympic Commander fra mai i år. Til sammen har redningsbåtene i operasjonen reddet nærmere 50.000 mennesker.

– Det er både kynisme, og et brudd med norske humanitære tradisjoner at regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og Krf nå kutter denne innsatsen. SV vil ta opp igjen på Stortinget så fort som mulig at bidraget skal fortsette. Det sier justispolitisk talsperson i SV, Petter Eide til Skipsrevyen.

Færre vil bli reddet

Han mener konsekvensen av avgjørelsen er at langt færre båtflyktninger vil bli reddet. Frem til Frontex fikk etablert en flåte av internasjonale redningsbåter med kompetanse på feltet, var det lokale fiskebåter og sivile handelsskip som sto for redningen.

– Nå avslutter Norge den mest vellykkede og mest målrettede humanitære operasjonen vi har gjennomført på flere tiår, sier Eide.

Justisministeren er uenig

– Norge har bidratt i Middelhavet med et større fartøy siden sommeren 2015. Fra neste år har vi valgt å prioritere andre viktige oppgaver, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp)

Han er ikke enig i at avslutningen av bidraget innebærer at ansvaret skyves over på andre Schengen-land.

– Redning av mennesker i havsnød vil alltid være en forpliktelse for sjøfarende. Frontex sine operasjoner i Middelhavet har som hovedformål å drive grensekontroll, bekjempe menneskesmugling og å redde mennesker i havsnød. Selv om Norge avslutter sitt bidrag vil operasjonene i Middelhavet fortsette og Norge vil fortsatt gi bidrag til Frontex på andre områder avslutter Amundsen.