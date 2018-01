Kvinnelig kaptein for en uke

I løpet av Hurtigrutens 125 år lange historie var det først i forrige uke en kvinne satt på broen iført kapteinsuniform. I fem dager vikarierte overstyrmann Maryann Bendiksen som kaptein på M/S «Spitsbergen».

Overstyrmann på M/S «Spitsbergen», Maryann Bendiksen (37) fra Reine i Lofoten styrte skuta som vikarierende kaptein mellom Bergen og Tromsø på nordgående rute.

Bendiksen har jobbet i rederiet siden 2000, men har i løpet av de siste 18 årene hatt et avbrekk hvor hun har jobbet for en annen arbeidsgiver. Det opplyser Svein Harald Lian, kommunikasjonsrådgiver i Hurtigruten til Skipsrevyen.

Les også: Bli med om bord i M/S «Nordkapp»

Hvor mange kvinner jobber i maritime stillinger i Hurtigruten, og i hvilke stillinger befinner de seg?

– Hurtigruten har kvinner fordelt i alle stillinger, men Maryann er altså den første kvinnen som har fungert som kaptein, sier Lian.

I hvilken grad satser Hurtigruten på kvinner?

– Hurtigruten ønsker flere kvinnelige ledere i alle avdelinger, både på land og om bord. Det at Maryann har hatt kommandoen på et av våre skip, om enn for noen dager, er et viktig steg i riktig retning. Vi håper hun inspirerer flere kvinner til å satse på en karriere hos oss.