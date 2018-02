Kulturdepartementet: Staten betaler nok!

-Vi mener at staten ligger på det nivået som er riktig per i dag, sier politisk rådgiver i Kulturdepartementet Frida Blomgren til Skipsrevyen. Staten vil ikke punge ut med mer penger til seilskipene. De siste 15 år har staten bevilget nær 300 millioner til vedlikehold og drift av de tre nasjonalikonene «Sørlandet,» «Statsraad Lehmkuhl» og «Christian Radich.»

Gjennom Skipsrevyen ble det tidligere kjent at Christian Radich mangler 7 millioner kroner for å få endene til å møtes, for å kunne holde det maritime nasjonalklenodiet flytende gjennom hele året. Dersom pengene ikke kan skaffes så kan Norges stolte fullrigger Christian Radich bli lagt i opplag, opplyser Vegard Pederstad, direktør for Stiftelsen Christian Radich. Dersom det ikke lenger kan gjennomføres helårsdrift så kan vi heller ikke betale ut årslønninger og vi vil dermed også kunne miste avgjørende kompetanse for å seile skipet, sier Pederstad.

Viktig norsk kulturarv

-Det er helt åpenbart «Statsraad Lehmkuhl», «Sørlandet» og «Christian Radich» representerer viktig norsk kulturarv, sier Blomgren. Derfor yter også staten betydelige beløp til dem. De siste femten årene har staten bevilget nesten 300 millioner kroner til vedlikehold og drift. I 2018 bruker vi drøyt sju millioner kroner hver til Sørlandet og Christian Radich og drøyt åtte millioner kroner til Statsraad Lehmkuhl.

Viktig med spleiselag

Det er viktig at både staten, fylkeskommuner og kommuner der skipene hører hjemme er med på finansieringen. Vi mener nok at statens bidrag ligger på det nivået som er riktig per i dag, slutter Blomgren.