Hurtigbåtnæringen vil ha realistiske miljøtiltak.

Årets hurtigbåtkonferanse i april vil ha fokus på miljøaspektet i et kortere perspektiv enn det man normalt tenker for forskning og utvikling.

– Vi er opptatt av tiltak som er mulig å gjennomføre innen rimelig tid. Det er mange utfordringer for hurtigbåtrederiene langs kysten for å kunne gi det samme tilbudet til våre passasjerer når ny miljømessig energi, som for eksempel batteri og hydrogen, skal tas i bruk. Det sier Ottar J. Aare (bildet), direktør I Hurtigbåtforeningen til Skipsrevyen.no

-Framkommelighet og fart er en utfordring. På en lang strekning som f. eks. Bergen – Selje er batteridrift med dagens teknologi ikke mulig på grunn av vekten av batteriene. Noen sammenligner med batteridrevne ferger og glemmer da at disse kan lade fra land på hvert anløp, gjerne etter på 15-20 minutters drift.

– De nye hurtigbåtene har i mange tilfeller de senere år redusert energiforbruket med opp til 50 % i forhold til eldre båter. Men ennå er det mye å hente på tilgjengelig og ny teknologi som kommer for fullt. Dette og mye mer skal vi ha som fokus på Hurtigbåtkonferansen 2018. Ottar J. Aare lover at program og påmelding snart er klart.