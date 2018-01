Koreansk krise bremser «Maud»

Like før jul seilte «KNM Maud» for aller første gang. Det nye skipet til Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) er mer enn 19 måneder forsinket. Det svekker vår forsvarsevne, hevder politiker.

Planarbeidet startet allerede i 2006, og Forsvarsdepartementet godkjente prosjektet i 2009. I juni 2013 signerte FLO kontrakt med sørkoreanske DSME på 1,32 milliarder kroner​. Byggingen startet i mai 2015, og sjøsettingen var planlagt til mars 2016.​​

Det har ikke verftet klart å nå, og den neste leveringsdatoen satt til månedsskiftet april/mai 2018.

– Den økonomiske situasjonen påvirket verftets evne til å levere på tid. «Maud» forlot havnen i Sør-Korea for første gang 19.desember. Fartøyet er nå tilnærmet mekanisk komplett, og arbeidet som gjenstår er hovedsakelig testing og verifikasjon av krav, samt nødvendig korreksjonsarbeid før fartøyet leveres skriver prosjektleder, Kommandørkaptein Bjørn Ove Stikholmen i en e-post til Skipsrevyen.

Kvalitet til lavere kostnader

Da kontrakten til 1,32 milliarder kroner ble undertegnet, uttalte daværende Kontreadmiral Morten Jacobsen i Forsvarets Logistikkorganisasjon, at Daewoo-verftet hadde bevist at de kunne levere kvalitet til lavere kostnader.

Det bekrefter Kommandørkaptein Stikholmen.

– Alle mottatte tilbud var innenfor priskriteriene utenom ett. DSME vant derfor først og fremst fordi de hadde den beste tekniske løsningen, til en akseptabel levetidskostnad.

I følge kontrakten skulle koreanerne også inngå avtaler med norsk industri, tilsvarende hele kjøpesummen. Men i 2016 var det uro på Stortinget over at dette ikke hadde skjedd. I august det året svarte daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide dette, i et skriftlig spørsmål fra Anniken Huietfeldt (AP)

«Leverandøren ligger, så langt, etter våre forventninger med hensyn til å inngå forpliktende avtaler, sa Eriksen Søreide.» Etter en revisjon viste det seg da at verftet hadde oppfylt bare 10 prosent av sin forpliktelse. Selskapet har frem til 2023 å oppfylle den delen av kontrakten.

– Forsvarsevnen svekkes

– Når leveringen av logistikkskipet utsettes, svekkes forsvarsevnen og kontrollen vår til sjøs, hevder Stortingsrepresentant Steinar Ness (SP), medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen overfor Skipsrevyen.

Han sier at Norge skal kontrollere et havområde på størrelse med Middelhavet, og har en av verdens lengste og mest verdifulle kyststriper. Derfor er det avgjørende at nasjonen har en sterk forsvarsevne.

Det tilbakeviser Forsvarsdepartementet.

– Når Sjøforsvaret innfaser KNM Maud innføres samtidig et nytt logistikk-konsept som vil styrke dagens logistikk-kapasitet. En forsinket leveranse medfører at denne prosessen blir tilsvarende forsinket, men forsinkelsen medfører ikke svekket forsvarsevne eller redusert evne til kontroll til sjøs, sier spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.

Logistikk blir levert

Sjøforsvaret sier de har løst forsinkelsen bra.

– Logistikken må kunne leveres der vi trenger den, når vi trenger den. Ved at «Maud» enda ikke er satt i drift har vi løst logistikken med støtte fra flere kystvaktfartøyer og vårt mindre logistikkfartøy, KNM Olav Tryggvason. Under øvelser nasjonalt har kystvaktfartøy støttet marinefartøyer med blant annet drivstoff og verkstedskapasitet, uttaler Kapteinløytnant Thomas Gjesdal, Presse og informasjonsoffiser i Sjøforsvaret.

Ringvirkninger i Norge

Steinar Ness mener det er viktig at Forsvaret også gir ringvirkninger og arbeidsplasser i Norge. Da må det sikres kontrakter fra Forsvaret til norske bedrifter.

– For eksempel er Senterpartiet imot å gi Italia ansvar for vedlikehold av våre jagerfly, når vi har topp kompetente flyteknikere i Norge. På samme måte må vi selvsagt legge til rette for at norske verft vinner kontrakter hos Forsvaret. Da blir det helt feil ikke stille samme strenge krav til utenlandske leverandører som til norske leverandører, avslutter Ness.

Kommandørkaptein Bjørn Ove Stikholmen i Forsvarsmateriell forteller til Skipsrevyen at logistikkfartøyet ble kontrahert, etter en internasjonal konkurranse, på et tidspunkt hvor kapasiteten ved norske verft var begrenset.

Ulykker og krise

I tillegg til å være i økonomisk krise, har også verftet blitt rammet av tragiske ulykker i perioden KNM Maud har vært til bygging. I august 2015 brøt det ut brann på området. To personer omkom, og sju ble skadet. I november samme år brøt det ut nok en brann, der én person omkom og ytterligere sju ble skadet.

Ingen av disse ulykkene skjedde under bygging av det norske marinefartøyet, men brannene gav negative ringvirkninger for selskapet, som allerede var i dyp økonomisk krise. I følge nettstedet Gcaptian var selskapet i gang med å hente inn nesten 4 milliarder dollar i kapital, da den andre ulykken skjedde.

For å redde selskapet fra konkurs, gikk den Koreanske stat inn med redningspakke, og rundt 4000 arbeidere har mistet jobben.

I juni 2017 antydet konserndirektør for forretningsutvikling Jang-Jin Kim ved verftet Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering at selskapet trenger mer penger for å kunne levere skipet tidligere. Det har de ikke fått fra FLO.

– Kontrakten med DSME forvaltes i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser. Kontrakten er på fastpris og åpner ikke for ekstra kostnader annet enn avtalte endringer, skriver Stikholmen.

Fakta om «KNM Maud»

Lengde: 183 m

Bredde: 25,9 m

Dypgang: 8,62 m

Maks last: Ca. 27.500 tonn

Maks hastighet: 18 knop

To hovedmotorer på 7500 kW

Fremdrift: Dieselhybrid

Kontrakt: Underskrevet 28. juni 2013.

Kontraktsverdi 2013: 1,32 milliarder kroner

Kontraktør Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)

PS: Skipsrevyen har bedt Forsvarsdepartementet om en kommentar på påstanden fra Ness om at forsvarsevnen er svekket. De har ikke svart på vår henvendelse.