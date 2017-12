Kontrakter i millionklassen for Westcon

Westcon Power & Autimation kan juble like før jul etter at selskapet har hanket inn kontrakter for nesten 100 millioner kroner de siste ukene.

– Det har vært en travel høst med mange gledelige nyheter i form av nye oppdrag innen elektrifisering av skip de siste ukene. Det er tydelig at vi har en sterk posisjon i markedet. Nå ser vi frem til mange spennende leveranser i 2018 og fremover, sier Geir Odland, administrerende direktør i en pressemelding.

Følgende omfattende oppdrag har Westcon Power & Automation nylig mottatt:

Leveranse av kraftsystem på fergen Ytterøyningen og tilhørende to ladeanlegg til bruk av rederiet Norled på strekningen Fjellberg – Bjoa-Sydnes

Leveranse av kraftsystem på en ferge som skal bygges av Oma Båtbyggeri på oppdrag fra rederiet Boreal. Fergene skal trafikkere på strekningen Kinsarvik-Utne-Kvanndal. Westcon skal også levere totalt fire ladeanlegg på det samme fergesambandet

Leveranse av fire landstrømanlegg

– Det er snakk om betydelig arbeid for oss. I tillegg er vi i dialog om større oppdrag om elektrifisering av skip, rigg og tilhørende ladeanlegg med flere ferge-, offshore- og riggrederier, sier Odland, som har tro på dette markedet vil holde seg sterkt fremover,