Komplett maritimt utdanningsløp i Haugesund

Nylig startet de 22 første studentene på Høgskolen på Vestlandet sin ferske masterutdanning i maritime operasjoner.

Masterutdanningen i Haugesund er internasjonal og i samarbeid med den tyske høgskolen i Emden/Leer.

– Med denne mastergraden kan vi endelig tilby et fullt utdanningsløp for studentene våre. I tillegg vil utdanningen bidra med relevant kompetanse for våre samarbeidspartnere i arbeidslivet, uttaler studieleder i nautikk, Johanne Marie Trovåg i HVL i en pressemelding.