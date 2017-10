– Kommer fra feil landsdel til å bli fiskeriminister

Det ligger an til rokkeringer i regjeringen. Basert på kilder kyst.no har snakket med er Ove Trellevik et hett navn til ny fiskeriminister dersom Per Sandberg blir flyttet til et annet departement. Vestlendingen selv mener han kommer fra feil landsdel til å kunne bli det.

Stortingspolitikeren synes det er hyggelig at kyst.no har fått høre at han er en mulig kandidat som fiskeristatsråd. Men om han også ender opp i regjeringen er derimot høyst usikkert.

– Har du fått spørmål om du vil bli fiskeriminister?

– Nei, det har jeg ikke, avkrefter han.

Men at jobben kunne vært interessant, svarer han mer bekreftende på.

– Som politiker er det alltids interessant å være utøvende politiker, ikke «bare lovgiver».

Imidlertid tror han ikke spørsmålet fra Erna vil komme heller.

– Jeg kommer nok fra og bor i feil landsdel for å kunne bli fiskeriminister, sier han.

Ny fiskeriminister?

Spekulasjonen om fiskeriminister kommer etter at det er blitt kjent at det foregår et arbeid med å stokke litt om på kortene ved kongens bord etter valget. Antagelig vil dette skje i nær tilknytning til at statsbudsjettet for 2018 fremlegges på fredag. Nytt Storting tok sete mandag. Hvordan regjeringsforhandlingene med Venstre ender vil også selvsagt legge sterke føringer for personkabalen til ministerpostene.

Utenriksminister Børge Brende (H) går av nå i midten av oktober, og blir muligens erstatte av Ine Eriksen Søreide, som i dag er forsvarsminister. Hvem som da overtar som forsvarminister er mer åpent.

FrP-leder Siv Jensen har overfor DN uttrykt at hun ønsker at Sylvi Listhaug overtar som justisminister, samtidig som hun beholder ansvaret for innvandrings- og integreringsfeltet. Da er i så fall Per-Willy Amundsens (Frp) justis- og beredskapsminister-dager talte.

Men det er langt fra sikkert at Listhaug ved en eventuell overgang til justis får beholde innvandring. Da kan Per Sandberg være en aktuell kandidat til å ta over Listhaugs nåværende jobb. Den har han tidligere vikariert for da Listhaug var i mammapermisjon.

Alternativt spekuleres det i om næringsminister Monica Mæland tar over justis. Hva man da gjør med Per Sandberg som jo i dag sammen med Monica Mælland utgjør Nærings- og fiskeridepartmentet, er usikkert.

Etter valget uttalte Per Sandberg til kyst.no at han ønsket å fortsette som fiskeriminister dersom Erna Solberg ville ha han der, men etter bråket rundt mailer tiltenkt hans private epost-konto kan det jo hende Solberg vil flytte på ham.

Uansett, mulighetene for at fiskeriministeren ikke heter Per Sandberg når oktober går mot slutten, er absolutt tilstede.

Trellevik til kommunal- og forvaltningskomiteen

Mange har altså pekt på Ove Trellevik, men Trellevik selv forbereder seg på en tid med langt mindre fisk og i stedet mer kommunal forvaltning, selv om han tror han skal klare å beholde noe av fiskeri- og havbruksperspektivet.

Forrige uke meldte nemlig Fiskeribladet at Ove Trellevik nå gir seg i næringskomiteen, og skal over i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Vestlendingen forteller til Kyst.no han har trivdes godt i næringskomiteen, der han har arbeidet mye med fisk og havbruk. Han ville gjerne ha fortsatt der, men tror han skal trives den neste perioden også.

– Det er en krevende kabal for store parti som skal gå opp når det gjelder fordeling av representanter til ulike komiteer. Det handler om kjønnsbalanse, geografisk balanse, partienes behov og det totale resultat. Og jeg er samarbeidsvillig. Kommunalkomiteen var således en kurant erstatning for næringskomiteen, sier han.

Vil dra nytte av ordførererfaringen

Kommunal- og forvaltningskomiteens arbeidsområder er kommunal forvaltning og økonomi, regional- og distriktspolitikk, innvandringspolitikk, bygningssaker, regional planlegging og statsforvaltning.

– Nå kommer ordførererfaringen til sin fulle nytte! Så dette blir bra. Mer makt og selvråderett er viktig.

– Ser du for deg at du politisk vil kunne jobbe med fisk på et senere tidspunkt?

– Ja det kan godt være. En av kommunenes viktigste oppgaver er å tilrettelegge for næring, slik at vi har arbeid å gå til. I havbruk-sammenheng så er jo kommunene særs viktige. Dette poenget vil jeg ta med meg inn i arbeidet i kommunalkomiteen også.

28 fiskeriministere

Siden Statsråd Reidar Carlsen (Ap) for første gang ble fiskeriminister tilbake i 1946, har Norge hatt 28 ulike mennesker i ministerposten. Seks av disse har vært damer.



16 av ministerne har vært fra Arbeiderpartiet, seks fra Senterpartiet, fem fra Høyre og bare en fra Fremskrittspartiet (Per Sandberg).

Siden år 2000 har tre av ministrene hatt opprinnelse Nordland, to Troms, to Trøndelag og en Finnmark. Dette er for utenom Sylvia Brustad (Ap), som kommer fra Hedmark, men var imidlertid bare i rollen i 18 dager mellom ministrene Helga Pedersen og Lisbeth Berg-Hansen i 2009.

Den fullstendige listen over Fiskeriministere finner du her.