Klevens har ansatt ny, hemmelig konsernsjef

Kleven har ansatt ny konsernsjef, men venter med å offentliggjøre hvem det er, I mellomtiden trår finansdirektør Olav Tanberg inn som konstituert konsernsjef. Det fremgår av en pressemelding fra Kleven.

– Ny konsernsjef er ansatt, og vi vil offentliggjøre hvem dette er og oppstartstidspunkt for vedkommende så snart dette er avklart med nåværende arbeidsgiver, sier styreleder i Kleven Leif Teksum.

– Tidligere konsernsjef Ståle Rasmussen fortsetter i en aktiv rolle i selskapet en tid fremover, og vi er glade for at han fortsatt stiller seg til disposisjon for Kleven, sier Teksum.