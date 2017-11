Mer enn 50 prosent av stålkonstruksjonene gjøres i dag ved verftet. – Robotsveisingen har gitt oss bedre kvalitet og økt konkurransekraft på det internasjonale markedet, sier produksjonsdirektør Tore Roppen.

En yacht, to ankerhandteringsfartøy, to brønnbåter, eit kabelleggingsfartøy, et multifunksjons offshorefartøy og en tråler taler for seg. Kleven lykkes med robotsveis. Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, kunne nylig overvære byggestart på verftet i Kleven som startet sveisingen av det første av to nye ekspedisjonsskip til Hurtigruten som bygges ved verftet. – Det er helt avgjørende at vi har robotsveis for byggingen av passasjerskip, som i dag bygges av mye tynnere stålplater enn tidligere, sier Roppen. Med robotsveis får vi en mye bedre kvalitetsmessig sveis enn vi fikk med manuell sveis der varmen kunne variere mye mer enn ved robotsveising, sier Roppen. Nylig offentliggjorde Kleven kontrakt på en ny yacht og en intensjonsavtale om et nytt «diamantskip» til DeBeers. Det andre verftet i så fall skal bygge for selskapet. Et spesialskip for Deep Sea Mining.

Kompetanseutvikling gjennom 10 år

Kleven har utviklet robotsveising gjennom 10 år. Det har vært mye prøving og feiling og testing som ligger bak suksessen, men i dag leverer verftet en sveis som bygger på verftets kompetanse. – Det har økt vår konkurransekraft at vi kan være i stand til å levere en sveis som er konkurransedyktig i forhold til de lavkostlandene som vi konkurrerer med, sier Roppen. I tillegg til Hurtigruteskipene skal det også bygges et slakteskip med robotsveising ved verftet i tiden som kommer. – Det er første gang på 20 år at vi igjen kan bygge skipsskrog i Norge til konkurransedyktige priser, sier Roppen.

Vinner oppdrag

-Med robotsveising kan vi gjøre mye mer av skipsbyggingen i Norge, sier kommunikasjonssjef ved Kleven verft, Ellen Kvalsund. Det trygger verftets 700 arbeidsplasser. – Det er selvsagt vanskelig å si hva som gjør at man til slutt vinner en kontrakt, for det er så mange forhold som spiller inn. Men sikkert er det at den som ikke utvikler seg snart er ute av markedet, sier Roppen. Og at det har bidratt til at vi har fått oppdrag er helt sikkert. – Det er en ting som betyr noe for et verft. Enten får du oppdrag eller så får du ikke oppdrag, sier Kvalsund og Roppen. Robotsveisingen har bidratt til at verftet har en positiv ordretilgang.