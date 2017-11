Kleven bygger explorerfartøy

Det nye explorerfartøyet skal bygges ved Kleven Verft i Ulsteinvik i samarbeid med Lürsen.

Kleven har inngått kontrakt om bygging av et 100 meter langt explorer-fartøy. Kontrakten er inngått i samarbeid med tyske Lürssen, som er verdensledende innen design og bygging av store yachter. Det fremgår av en pressemelding.

Fartøyet vil bli bygget, teknisk sluttført og delvis utrustet ved Kleven Verft i Ulsteinvik, mens den aller siste utrustningen og innredningen blir gjort ved Lürssen sitt Blohm+Voss-anlegg i Hamburg.

– Vi er stolte over å kunne offentliggjøre det første resultatet av samarbeidet mellom Kleven og Lürssen, sier Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven i pressemeldingen.

– Med over 140 års historie i luksusyachtmarkedet, er Lürssen det desidert mest erfarne og kunnskapsrike selskapet i bransjen, og vi er stolte over at de har valgt Kleven som sin langsiktige partner for utvikling av fremtidsrettet, høyteknologiske fartøy. Dette første fartøyet skal blant annet ha en stor og avansert batteripakke.

– Kombinasjonen av Lürssen sine verdensledende design og Kleven sitt moderne og robotiserte produksjonsanlegg vil gi kundene et kvalitetsprodukt uten like, og vi håper dette vil bli et fruktbart samarbeid for alle parter, sier Ståle Rasmussen videre.