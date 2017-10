Klar når det snur

– Det har vært tøffe tider, og vi har måttet tenke oss om med tanke på investeringer, men vi har fokus på at vi må prøve å være klar og ha gjort forarbeidet når det begynner å gå oppover, sier Tore Hafte Staalesen i Subsea Partner.

– Jeg har akkurat ansatt ny økonomisjef og er på jakt etter ny sjefsingeniør. Vi har videre planer om å ansette flere folk fremover, for å være rustet når ting begynner å gå oppover igjen, selv om det har vært tøffe tider i bransjen, sier Tore Hafte Staalesen til skipsrevyen.no.

Staalesen tiltrådte som daglig leder i selskapet for knappe tre måneder siden. Men selv om fartstiden er kort i dette selskapet, har han vært i subseabransjen siden 1997.

Under oljemessen i Stavanger forrige uke, gjorde han en gedigen innsats for å profilere selskapet. Han kjørte PSV-en «Subsea Supporter» med alt messeutstyret om bord, fra Haugesund til Stavanger. Og messeutstyret bestod av intet mindre enn den nye dykkerbåten designet av Brødrene Hukkelberg. Dykkesystemet er det selskapet Safe Air som står bak. Dykkebåten kom forøvrig da fra en to måneders jobb for Deep Ocean ved Goliat.

– Jeg tror vi har gjort den største innsatsen i forbindelse med stand for å profilere oss, sa Staalesen til skipsrevyen.no da.

DP2-båten blir hengende på siden av moderfartøyet som kan bli liggende utenfor safety-sonen til oljeplattformen, mens den den mindre farkosten går inn og gjør jobben, forklarer han. Staalesen understreker at i dagens marked der en tanker kost og og rimelige løsninger så er dette veien å gå.

– Mobiliseringstiden koster penger. Jo enklere systemene for mobilisering er, jo bedre er det, sier han.

Subsea Partner som er lokalisert i Haugesund er et selskap som driver med luftdykking eller overflatebasert dykking ned på 30 meter.

– Når det gjelder ordresituasjonen er Subsea Partner som alle andre. Vi har arbeid nå, men trenger alltid nye oppdrag. Vi har kontorer i Haugesund, men er også i ferd med å etablere kontorer i Thailand.