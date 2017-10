Klappet og klart for Offshore Technology Days

I dag åpner Stavanger forum dørene for oljemessen Offshore Technology Days. Her skal mer enn 300 bedrifter fra 30 ulike nasjoner være representert, og det er forventet 20.000 besøkende.

På konferansen onsdag vil PetroLive@ OTD2017 belyse forretningsmuligheter og utfrodringer på sokkelen gjennom intervjuer med nøkkelspersoner som Arne Sigve Nylund, direktør for utbygging og produksjon for Statoil i Norge og Daniel Rennemo, partner og leder for olje- og gasstransaksjoner i PWC.

Skipsrevyen.no er tilstede for å ta pulsen på en næring i endring.