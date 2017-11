Kjøper flåte med feederskip for 130 millioner dollar

Det norske containerrederiet MPC Container Ships as utvider flåten ytterligere.



Nylig bekjentgjorde selskapet via egne nettsider at de har inngått en avtale om kjøp av flere containerskip til en verdi av 130 millioner dollar. Hvor mange skip det gjelder, eller hvem kjøperen er, er ikke kjent.

Konsernsjef i MPC Capital Ulf Hollander har tidligere uttalt at målet er å passere 100 skip i fremtiden, samt å få rederiet børsnotert i New York.

MPC Container Ships AS ble etablert i april 2017. Selskapet driver hovedsaklig containerskip med fokus på feedersegmentet. Rederiet både eier og drifter containerskip på mellom 1000 og 3000 TEU.

Selskapet er norskregistrert og har kontorer i Oslo.