«Kjetting-Jan» avslo millionkontrakt

Sotra Anchor & Chain takket nylig nei et tilbud på over en million kroner på slepearrangement og modifisering til et Bergen-basert selskap fordi kunden ikke ville bruke norsk arbeidskraft.

– Da ville jeg heller dumpet kjettingen på sjøen, uttalte daglig leder i Sotra anchor and chain, Jan Vindenes til Hegnar.no som først skrev om saken.

Vindenes ønsker ikke å gå inn på kundenavn, men opplyser til skipsrevyen.no at tilbudet fra Sotra anchor and chain som de hadde fått tilslag på, hadde en verdi på over en million kroner på slepearrangement og modifisering. Installasjon var da tilleggsarbeid estimert til en million ekstra. – Utfordringen var at kunden ville bruke utenlandsk arbeidskraft, sier Vindenes.

– Vi bruker norske arbeidere, og prisen vår ble derfor dyrere enn kunden kunne klare med innleid utenlandsk arbeidskraft. Utenlandsk arbeidskraft slipper unna Arbeidsgiveravgift, og betales knapt nok tarifflønn. Vårt personell betales vesentlig over tariff, noe som vi gjør med glede. Dette er dyktige medarbeidere som er verdt hver krone, sier Vindenes til skipsrevyen.no.

Vindenes sier at det er umulig for hans selskap å tilby timerater på det samme nivået som nå finnes i markedet med for eksempel Øst-Europeisk arbeidskraft.

– Da kunden vår bare ønsket å benytte vårt utstyr, men ville gjøre arbeidet selv, nektet vi å akseptere bestillingen, og kansellerte hele ordren, sier han videre.

Vindenes legger skylden på formueskatten og at det som nå er i ferd med å skje i Norge er at både eiere og arbeidere flagges ut av myndighetene.

– Formueskatten sørger for at norske selskap overtas av utenlandske. Arbeidsgiveravgiften sørger for at norske arbeidere havner på NAV mens utenlandske arbeidere tar jobbene. Dette kan ikke fortsette. Da vil vi snart ha utenlandske eiere som flagger ut overskudd og skatt, med utenlandske arbeidere som ikke betaler samme skatter og avgifter til samfunnet vårt. Nordmenn vil da være NAVere, avslutter bedriftslederen.

Sotra anchor and chain benytter, ifølge Vindenes, kun norsk arbeidskraft.

– Vi har også utlendinger som jobber hos oss, men de er fast bosatt her, og betaler skatt, og da er de norske for oss.