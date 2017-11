Kina- trussel eller mulighet?

Ålesund: – Faren nå er at verden glir inn i en form for økonomisk nasjonalisme, sier professor i internasjonal politikk Jonathan Holslag. Kina har tatt mål av seg til å øke sine markedsandeler i internasjonal skipsbygging fra 35 til 40 prosent. – Kina har kommet for å bli! La oss utnytte mulighetene, sier administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen.

Kina har en klar strategi for maritim sektor, sa professor Jonathan Holslag, i sitt foredrag om Kinas ekspansjon på Verftskonferansen i Ålesund. Allerede i 1993 planla Kina hvordan de skulle vinne konkurransen om verdenshavene, hevdet Holslag.

En fare

Lenge trodde vi at frihandel, demokratisering og vestlige verdier skulle komme til å dominere utviklingen, sier Holslag. Hva vi er vitne til i dag er imidlertid økende nasjonalisering av økonomiene med farlig økonomisk nasjonalisme som resultat. Som et lite land er Norge avhengig av frihandel og av at konkurransebetingelsene i OECD overholdes.

Motsetninger

Globaliseringen har drevet veksten opp. Produksjon og jobbene har ikke økt i samme takt. Kaken blir større, men du må spise mer for å oppnå tilfredsstillelse. Sikkerheten settes i høysetet. Vi får økende konkurranse mellom stater. Krisen hos mennesker på individnivå med selvmord, utilpasshet og teknologisk fremmedgjøring, blir stadig mer fremtredende. sier Holslag.

Paradoks

Hjemme er Kina proteksjonistisk. Samtidig står Kinas president Xi Jinping i Davos og forsvarer frihandel. Det er et paradoks, sier Holslag. Verdens avhengighet av Asias finanser øker. Kinas økonomi øker. Du kan ikke ta penger fritt ut av Kina, du må spare i Kina. Kinas husholdninger har spart mest i verden. Statsbankene i Kina har konvertert dette til næringslivet. 5 trillioner USD har blitt til kreditt til selskaper. Tilgangen på kapital er nærmest ubegrenset. Samtidig er det ikke et fritt marked. Kina har klare politiske ambisjoner og bruker dem. Så lenge det skapes vekst er det ok, men det gir overkapasitet. Uansett må kommunistpartiet sørge for å opprettholde sin makt.

Det er en ond spiral at de må ha stadig mer penger for å klare å øke produksjonen og holde vekst i eksporten. Kommunistpartiet har 90 millioner medlemmer. Oppløsningen av kommunistpartiet må unngås for enhver pris.

Lån har økt dramatisk

Vår tilnærming til Kinas skipsbygging har vært som Alice in Wonderland, sier Holslag. Vi har sett håpefullt til Kinas vekst, men Kina vil bruke det til intern vekst selv for kinesiske innovative verft. Kina har 1,4 mrd mennesker. Landet har kunnskaper. I 1995 la de en plan som de fortsatt følger. De var den maritime handlingsplan. Kinas Havagenda for det 20 århundre ser på havet som en konkurranse mellom stater. Lånene til kinesiske skipsverft har økt dramatisk. Overkapasiteten er på 62 prosent. Noen små verft blir lagt ned, I Bejing 2013 begynte Kina sine programmer for å transformere verftsindustrien. Kinas mål er å opprettholde sine markedsandeler gjennom å integrere små verft i større grupperinger som kan få større internasjonal gjennomslagskraft.

Hvis du ikke kan stjele det, så kjøp det!

Kinas konkurranseevne er svak. Det erkjenner Kina, sier Holslag. Vårt mål er å skape en sterk internasjonal konkurransedyktig skipsindustri. Vi må jobbe sammen. Små ledergrupper satt sammen fra forskjellige sektorer styrer utviklingen. Hvordan kan vi skape suksess i det internasjonale markedet? Spør de seg. Kinas mål i 2020 er å øke sine internasjonale markedsandeler fra 35 til 40 prosent. De vil være med på å forme skipsregler og skipsbyggingsregler. De vil skape innovasjon på deep sea, Vi må lære av andre, erkjenner Kina. ”Hvis du ikke kan stjele det. Så kjøp det.” Slik tenker Kina, hevder Holslag. Den mektige regjeringsrådgiveren Jia Dashan sier i 2017 at Europeerne selger alt bare de får penger nok. Kina er overrasket over at Europa mangler noen strategi for eierskap i viktige strategiske næringer.

Klar strategi og politisk backing

Kina kan ikke la frimarkedet regjere. Det ville skape kaos i Kina. Selskaper ville gå konkurs og kommunistpartiet ville ryke. Det kan aldri tillates. Derfor finansierer Kina skipsverft som kan sysselsette mange mennesker. Derfor lager de gunstige leasingsordninger og finansierer verftene. De har strategien klar. Politisk backing og penger, sier Holslag. Kina driver også utstrakt grad av forskning og internasjonal industrispionasje. Men Kina bygger også på kunnskap, realisme og utviser lederskap.

Den suksessrike italienske forretningsmannen Cosimo De Medici lanserte sin suksessoppskrift i 1451. Prøv å gjøre suksess for flest mulig mennesker i samfunnet og for fremtidige generasjoner. Det er dette Kina også søker å gjøre, sluttet Holslag.

Kina har kommet for å bli. La oss utnytte mulighetene

– Kina har kommet for å bli. La oss utnytte mulighetene. Det sa administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier Hansen. Som et lite land er Norge avhengig av frihandel og at regelverket for frihandel blir fulgt. – Vi må utnytte våre komparative fortrinn videre, sa LOs Arne Tomasgard. Vi har samhandlingskompetanse. Det vi trener på i skolen er samhandling. Det er grunnleggende. Det er den norske modellen. Det gir oss et konkurransefortrinn.

Når Gunvor Ulstein går på butikken

– Når Gunvor Ulstein i Ullsteinvik går på butikken så kan det komme en ansatt å kakke henne på skuldra og be om få et par ord, sier stortingspolitiker Else-May Botten.(Ap) . I Kina må du klatre mange etasjer opp om du i det hele tatt tør det. Derfor er vi best på innovasjon og Kina best på kopiering, sa Botten. Den kompetansen vi har er gull verdt. – Norge må være smartere og vi må omstille oss raskere, sa Stein Lier Hansen.

Staten svikter fullstendig som innkjøper

-Team Norge må fungere, sa Lier Hansen Som innkjøper kjøper den norske staten inn for 500 Milliarder kroner hvert år, men hvor flinke er vi til å satse på teknologi og innovasjon framfor pris? Særnorske skatter som formuesskatten og maskinskatten er direkte beskatning av arbeidende kapital. Det svekker omstillingsevnen, hevder Lier Hansen. Hvis Norge skal vinne konkurransen så må alle trimmes. Vi må ligge i forkant. Da er det ikke bare penger som må være saliggjørende. Vi må gå i front for å velge ny teknologi. Innovasjon må bli en del av rammebetingelsene. Vi kan ligge i forkant i mange år fremover. Vi har konkurrert mot Asia i alle år.

Store forandringer i Kina

Johannes Netland fra Infima AS har arbeidet i Kina i 20 år. På disse årene har det skjedd store forandringer i Kina. 300 millioner mennesker har blitt middelklasse. Det er flere enn USAs befolkning. De fleste snakker engelsk. Det gjør det mye lettere å drive business. Kommunistpartiet legger fortsatt en relativ klam hånd over det hele, men Kina er en stor mulighet! Sier Netland. Kina har kapital og kan gi norske verft tilgang til et enormt marked. Havrommet.er viktig for fremtidens arbeidsplasser. Kina har nettopp opprettet et fond på 60 MRD til funding for industrien i havrommet. Det gir enorme muligheter i havrommet, også for Norge.