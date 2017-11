Julekampanje på abonnement

2018 nærmer seg med stormskritt og vi tilbyr 18% rabatt på abonnement for året.

Jobber du innenfor maritim næring eller har interesse for norsk skipsfart så har du en gyllen mulighet til å holde deg oppdatert gjennom hele 2018 for en rimelig penge. Vi tilbyr 18% rabatt på abonnement i 2018, det vil si at for kun 1599,- så får du 11 utgaver av Skipsrevyen i 2018. Bestill før 1.12 så får du desember utgaven for 2017 med på kjøpet!

Følg denne linken for å lese en digital kopi av Oktober utgaven: https://issuu.com/molvikgrafisk/docs/skipsrevyen_209-2017_20issuu

Vi har siden oppstart i 1971 opparbeidet oss sterk kompetanse og et stort nettverk i bransjen. I Skipsrevyen finner du mye godt lesestoff om nye skip, ny teknologi, forskning, politikk, opplags- og kontraheringslister m.m.

Ta kontakt med oss:

abo@skipsrevyen.no

+47 91929212