Island Offshore avbestiller «Island Navigator»

Island Offshore har terminert kontrakten på brønnintervensjonsskipet «Island Navigator» som har vært under bygging ved det japanske verftet Kawasaki Heavy Industries. Det skriver rederiet i en pressemelding.

– «Island Navigator» ville blitt et fantastisk fartøy. Fremover vil vil fortsette å satse på våre Light Well Intervention fartøy, sier administrerende direktør Håvard Ulstein i meldingen.

– I kombinasjon med at verftet har støtt på vanskeligheter under byggeprosessen, økende materialkostnader og en felles fortståelse for at markedet er, og vil fortstette å være vanskelig har partene kommet til enighet om å terminere byggekontrakten for fartøyet, skriver Island Offshore.

Avbestillingen av skipet vil i følge meldingen ikke få noen negative økonomiske konsekvenser for rederiet, og vil iverksettes i januar 2018 dersom de involverte bankene gir grønt lys.