Investor foreslår elektrisk hydrofoil Kragerø-Oslo

Investor Ivar Tollefsen foreslår elektrisk hydrofoil med kontorplasser og fibernett Kragerø-Oslo. Reisetiden er beregnet til 2 timer.

Planene som nå lanseres er en del av planene for Kragerøs nye havnefront. Det er Kragerø Utvikling i samarbeid med selskapet Fredensborg eiendom og investor Ivar Tollefsen som står bak planene som er tegnet av Snøhetta. I morgen presenteres planene for politikerne i Kragerø, skriver avisen KV på sine nettsider nå i kveld. Et av forslagene er en elektrisk hydrofoil på strekningen Kragerø-Oslo med kontorplasser og fibernett.

Ferge for fiffen?

Eiendomsinvestor Ivar Tollefsen som fra før har kjøpt Kragerø Resort, et spahotell med egen golfbane i Kragerø, og selv bygget seg en hytte på 1100 kvadratmeter på Stilnestangen på Tåtøy i Kragerø, er en av Oslos største eiendomsbaroner med over 6000 leiligheter. Også Stein Erik Hagen, Bergesen-familien, Sundt-familen, «Honda-Hanne», Mille Marie Treschow, Celina Midelfart og gründeren bak Kid Interiør er noen av «kjendisrikingene» som har hytteeiendommer i Kragerø. Det spørs om Hagen som sender skjortene sine til London for å bytte snipp, og noen av dem som har sin egen helikopterlandingsplass på hytta eller flyr vannfly for å unngå køene på E18, er i markedet for å ta fergen, men for en rekke andre som kan ha behov av å arbeide på strekningen til og fra Kragerø til Norges hovedstad kan forslaget vekke begeistring.

Sørlandsrefseren tar til motmæle

En av dem som allerede har rettet kritikk mot planene er ”Sørlandsrefseren” Erling Okkenhaug. ”Endelig. Akkurat hva lille akterutseilte Kragerø trenger,” skriver han ironisk på sin facebookside og viser et ”hoppbakkelignende” signalbygg midt i den vesle hvitmalte trehusbebyggelsen i Kragerø. Erling Okkenhaug i Stiftelsen Allgrønn har selv sitt landsted på ”Fantodden” i nærheten av Levang på grensen mellom Kragerø og Søndeled. Han har imidlertid ikke kritisert fegeplanene.