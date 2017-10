Det stilles krav til utstyr og installasjoner som skal tåle ekstreme belastninger over tid. Gjennom korrosjonsbeskyttelse, sandblåsing, maling, overflatebehandling og langsiktig vedlikeholdsplanlegging, sørger Torbjørn Lie for nettopp dette.

– Vi er en gruppe uavhengige, frie bedrifter som prøver å få til et samarbeid med Sotra Industri. Vi driver med korrosjonsbeskyttelse, sandblåsing og maling, overflate behandling, sier den daglige lederen når skipsrevyen.no snakker med ham under Offshore technology Days (OTD) i Stavanger forum.

Bedriften opererer under det treffende slagordet «God på bunnen, best på overflate». De stiller ut på oljemessen rett og slett for å vise bransjen at de fortsatt er i aksjon.

– Vi har vært på OTD mange ganger, men denne gangen er vi her for å vise at vi fremdeles er «live and kicking», sier Lie.

Utviklingen var nemlig katastrofal for selskapet fra og med 2015. Ifølge Lie gikk de fra en omsetning på 47 millioner til en omsetning på 32 millioner i løpet av to år.

– Og så toppet det seg i fjor med noen og 20 millioner i omsetning. Da måtte vi levere selskapet inn til skifteretten. Vi startet opp igjen i desember med syv mann i arbeid. Nå er vi mye mer kostnadseffektive, så nå er vi oppe i 16 mann, sier Lie videre.

Lie erkjenner at ordremengde og markedssituasjon til selskapet han leder er relativt bra. Lie Overflate har en horisont, en rammereserve og en hovedavtale med en stor aktør.

– Vi føler vi er inne på en mer stabil plattform.