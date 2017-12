Statoil: – Ingen store forandringer i 2018

Statoil har vært mye i mediebildet de siste ukene, der de har tegnet kontrakter for flere milliarder kroner for nye prosjekter offshore. Det ser derimot ikke ut til å ha noen umiddelbar effekt for behovet for skip.

– Vi ser for oss et 2018 som ligner på 2017, forteller Frida Eklöf Monstad (bildet), leder for Marin avdeling i Statoil, til Skipsrevyen.

For forsyningsskip betyr det et behov på 15 – 18 skip, og et ekstrabehov på opptil 10 fartøy. I Områdeberedskap er behovet relativt konstant ifølge Eklöf Monstad, og hun ser derfor ikke for seg at det skal være noen økning der.

Høy aktivitet

Selv om man kan lese om en høy aktivitet for Statoil i media på nye prosjekter, kan det ta lang tid før behovet for skip melder seg.

– Når det gjelder ankerhåndteringsfartøy er det dessverre ikke noen økning å spore forteller hun.

Grønt fokus

Tidligere i år var Statoil klare på at skip som fikk kontrakter på mer enn fem år, måtte forplikte seg til å installere batterikapasitet om bord. Det kravet fortsetter, og i tillegg vil oljeselskapet innføre ytterligere en incentivordning for å redusere utslipp.

– Vi har et veldig fokus på grønne alternativer, og kommer til å fortsette å vektlegge drivstofforbruk i alle avtaler, sier Eklöf Monstad. I tillegg har vi en insentivordning vi testet ut i løpet av 2017 der vi deler besparelsene fartøyene evner å oppnå med rederne. Der rederne evner å redusere forbruket vil de få utbetalt halvparten av oss.

Enkelt forklart betyr det at for hver kroner rederne sparer på drivstoff, får de utbetalt 50 øre av Statoil.

– Jo grønnere, jo bedre sier hun, for det er Statoil som betaler drivstoffutgiftene på skipene de har på kontrakt.

Siden 2011 har Statoil, korrigert for aktiviteten, klart å redusere forbruket med rundt 30 prosent på offshore-flåten.

Fremtiden utover neste år

Utsiktene fremover vil ikke endre seg stort ifølge Statoil. Det faste behovet vil frem til 2022 ligge på 14-16 fortøyningsfartøyer. Når det gjelder ekstrabehovet er det vanskeligere å spå.

– Som sagt er ekstrabehovet på rundt 10 skip neste år, men det er veldig vanskelig å si noe utover det, avslutter Eklöf Monstad.