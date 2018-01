Ingen leverandører møter til dialog

I dag skulle Flora kommune holdt dialogkonferanse for leverandører til ny fergelem. Men ingen har meldt seg på. Det melder Firdaposten.

– Leverandørmøtet ble kunngjort i Doffin i desember, så i teorien kunne vi fått leverandører fra hele landet. Men vi har ikke fått en eneste påmelding. Vi kommer uansett til å være til stede ved møtestart for å se om noen dukker opp, sier Arve Klokk, innkjøpsleder i Flora kommune til lokalavisa.

Tanken var å samle leverandører til dialog i forkant av at anbudet på ny fergelem på Skorpa, en øy vest av Florø, utlyses. Kommunen ønsker å stimulere til innovasjon med tanke på miljøvennlige materialer, og tilpasning til anlegget og drift.

– Men når vi ikke får denne leverandørdialogen i forkant, så er det ikke sikkert vi får den beste løsningen i prosjektet, seier Klokk til Firdaposten.

I følge innkjøpslederen har det i flere år vært umulig å transportere biler til og fra Skorpa, noe brukerne ønsker seg sårt.

Anbudet lyses ut på Doffin i løpet av januar, og Arve Klokk sier til Firdaposten at det satses på at det kommer tilbud, slik at det blir byggestart før sommeren, som planlangt.