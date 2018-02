– Ikke rør nettolønnsordningen

Regjeringen må for all del ikke røre nettolønnsordningen for sjøfolk. Det mener Tord Dale, Daglig leder i Maritimt Forum.

Dale skryter av regjeringen som i nedgangsperioden har vært fremoverlent på å bruke offentlige virkemidler for å skape aktivitet. Blant annet ferger, og de nye kystvaktfartøyene som skal bygges i Norge. I tillegg har man styrket NIS-registeret.

– Næringen må løse mye selv, og det vil vi også få til. Men at de grunnleggende rammevilkårene som nettolønnsordningen og konkurransedyktige skatteordninger ligger fast, er helt avgjørende for at vi skal lykkes, sier Dale til Skipsrevyen.

Han mener at å røre ved disse blir å spenne bein på en hel næring.

Kan ikke gjøre grønt skifte alene

Dale mener det er viktig at det grønne skiftet blir en del av et globalt regelverk. Som også Næringsministeren har sagt til Skipsrevyen blir det kontra-produktivt, om Norge har et strengere regelverk enn våre konkurrenter.

– Vi skal huske på at når Offshore ligger nede, så er det norske maritime markedet ganske lite. Ferger, hurtigbåter og noe på Cruise er bra, men de store pengene ligger i om vi klarer å bygge i andre segmenter som nærskipsfart og innenriks, mener Dale.

Han understreker at Norge skal ligge i front, og ta en føring for internasjonale reguleringer, men samtidig ikke bli så rigide at man utkonkurrerer seg selv.