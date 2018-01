Ikke før var silden kommet på tallerkenen til frokost, så meldte utkikken om hval på styrbord side! Frokostgjestene om bord på MS Nordkapp stormet til vinduene med sine fotoapparater klare til skudd. Skipsrevyen forteller deg ellers hva du kan oppleve i Ålesund.

Dessverre var hvalene for langt unna skuddhold for våre kameraer, men på tur med Hurtigruten i retning Ålesund utenfor kysten av Torvik fikk vi hval om styrbord side. Det er usikkert hvilken hvalart det var, men på denne tiden kan det være spekkhoggere, vågehval og knølhval i området, forteller naturguiden om bord Elisabeth

Torvik

Selv entret jeg jaccuzzien på tur innover mot Ålesund og nøt å være om bord i Hurtigruten i det fine været. Snart la vi til i Torvik. En flott kystperle på Leinøya i Herøy kommune i Møre og Romsdal fylke. Herøy har en rekke bedrifter og er et av de viktigste fiskeområdene i fylket, med en stor fiskefabrikk og flere oppdrettsanlegg. Offshorevirksomhet og skipsfart er andre viktige næringer. Hele øya huser 1441 personer.

Da Ålesund brant

Ålesund brant ned til grunnen i den store bybrannen i 1904. Brannen startet i et trikotasjelager og spredte seg bokstavlig talt med orkan styrke til resten av byen. 1800 hus brant ned og 10.000 mennesker ble husløse. Keiser Wilhelm sendte nødhjelp til Ålesund da han fikk høre om katastrofen. Han sendte også oppover tyske murere. Det ble bestemt at alle hus i Ålesund heretter skulle bygges i murstein. Norske arkitekter hadde studert tidens rådende art noveau stil ved skoler i blant annet tyskland og nederland og dermed ble hele byen bygget opp i jugendstil. Med fargeglade og blomstrende dekorasjoner på veggene med blomster og drueklaser.

Fiskerienes betydning

Fiskeriene har alltid vært den dominerende næringen, og Ålesund er fortsatt Norges største fiskerihavn. Inntektene fra fisket her var i sin tid så store at en filial av Norges Bank ble lagt i byen. To skulpturer av torgkonen som selger sild og av fiskeren selv med sjøstøvler og sydvest pryder det vesle torvet ved Brosundet. Her finner du også et av byens hyggeligste hoteller Hotell Brosundet.

Atlanterhavsparken

Atlanterhavsparken med sine mange akvarium, fiskemating, seler og pingviner er vel verdt et besøk. Her finner du blant annet også Norges største akvarium. Atlanterhavstanken rommer 4 millioner liter og 10.000 liter friskt havvann pumpes inn i minuttet fra 45 meters dyp 800 meter ut i fjorden. Vinduene som du kan se fiskene gjennom er av 25 centimeter tykk plastikk, eller pyroxen.

Aksla

På turen med explorerteamet fra Hurtigruten får du også bli med til utsikten over byen fra Aksla. Her er det praktfull utsikt over Ålesund og de fire øyene utenfor som er forbundet med undersjøiske tunneler. I dag bor det 47.000 mennesker i byen og gasseksport er også en viktig eksportartikkel. Her oppe fra har du også praktfull utsikt til Sunnmørsalpene som strekker seg opp i 1400 meters høyde.

Apeskrekk og Krykkjer

Det vesle fyret i innseilingen ved havna inneholder et lite soverom med dobbeltseng som det er mulig å leie for en natt. Et par morsomme naturopplevelser du kan titte etter neste gang du er i byen er det store ”Apetreet” midt i byen under utsikten fra Aksla. Treet er innført fra Syd Amerika og heter ”Apeskrekk” takket være de store spisse nålene. Kommer du hit om våren og forsommeren ser du kanskje noen fugler som ved første øyekast minner om måker, men som klamrer seg fast på små vindusbord helt inntil veggen. Det er ikke måker, men krykkjer. Sett sydfra er gjerne Ålesund en av de første byene som du får oppleve krykkjene i Norge.

Velrennomert sjømat

Liker du sjømat så er restauranten Sjøbua en av Norges mest velrennomerte fiskerestauranter. Også restaurant Maki i Brosundet er kjent for god mat. Er du ute etter en mør biff så er Big Horn Steak House å anbefale. Her serveres også Hjort. Rimelig og god er fish & chips kiosken like ved brosundet, men litt kaldt å stå ute om vinteren.