Hurtigrutens 10 på topp!

Visste du hva som er den mest solgte drinken om bord, bortsett fra øl? En drink som alle passasjerer om bord på alle skip til alle tider har slengt seg ned på en barkrakk og forlangt å få med en verdensvant mine om du så kommer fra indre Gransherad, Japan eller USA? Hvis du leser denne artikkelen så får du svaret.

Den hyggelige bartenderen om bord på Hurtigruteskipet MS Nordkapp kan sine drinker. – Jeg bor her, smiler Lars Petter Nysæter bak bardisken, og mikser det gjestene vil ha med service og smil om munnen. Det går i bølger, det er slutt på de store Mojitoslagene.

10 på topp

Øl ligger altså på topp. 3. På tredje plass kommer Bacardi og Cola. Er det nordmenn om bord så går det mye av den. 4. Aqueviten må folk selvsagt smake på. De har gjerne hørt om linjeaquevit og at den seiler om bord på Wilhelmsens båter over eqvator for å kalles linjaquevit. Dønningenes skvulpen i eikefatet skal etter sigende gi de edle dråpene en helt egen patina. 5. Så er det Aperol Spritz. Hva er det? En italiensk hetvin, en camparilignende ting som vi kjører med champagne og soda. En av de mest populære om bord akkurat nå. 6. Så kommer Fjellbekk. Vodka og aquevit, lime og sprite. 7. Arctic Summer. Gin, Aprikos, Lime, Bitter Lemon og grenader. 8. Prince of Norway bosca Lime og Sprite. Hurtigrutens spesial. Rombasert, appelsinjuice og lime, lemonjuice, banansirup. 9. Queen Mary. Det erden beste drinken jeg har: Gin, ingefærøl og lime. 10. Mojito. Men så var det altså vinneren av alle drinkene (etter øl) . Selveste skipsdrinken om bord. Den som alle bestiller uansett hvor i verden de kommer fra. Vi avslører det her og nå for våre lesere: 2. Gin/tonic!