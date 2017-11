Hurtigruten kjøper tilbake «Richard With»

Etter 15 år kjøper Hurtigruten tilbake skipet som er oppkalt etter rederiets grunnlegger Richard With. Før skipet tas i bruk skal det i følge en pressemelding fra selskapet gjennom en solid oppgradering.

– MS Richard With ble solgt til et komandittselskap i 2002 for å få inn penger i en tid der OVDS sto overfor finansielle utfordringer. Siden den gang har Hurtigruten leid henne tilbake gjennom en langsiktig avtale, skriver Hurtigruten i meldingen.

Skipet er spesialbygget for trafikken i Kystruten Bergen – Kirkenes.

De finansielle musklene er tilbake

Torsdag signerte Hurtigruten en avtale om å kjøpe skipet tilbake gjennom sitt heleide datterselskap Coastal 1 AS.

– De siste årene har Hurtigruten gått gjennom en stor omstilling, som vi nå for alvor begynner å se resultatene av. Nå har vi de finansielle musklene vi trenger, både for å eie skipet og gjøre de oppgraderingene vi har gledet oss til, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Skal oppgraderes

I løpet av 2018 skal MS Richard With i dokk, der skipet skal gjennom en total ombygging og oppgradering. Blant annet skal alle lugarene og fellesområdene oppgraderes, og skipet vil få langt flere suiter enn i dag.

Planen at suitene akterut på dekk 6 skal få store panoramavinduer og karnapper der gjestene kan nyte utsikten til noen av verdens mest spektakulære reisemål.