Hurtigbåtene sikrer GS Marine arbeid et år frem i tid

GS Marine er sikret arbeid et år frem i tid, takket være kontrakten med Norled om de to, nye hurtig-katamaranene. – Vi er strålende fornøyd med å ha sikret arbeiderne våre et år til med arbeid. Vi er 17 ansatte ved GS Marine som nå smiler fra øre til øre, sier Flø til skipsrevyen.no.

Det er GS Marine AS i Gursken som har fått jobben med å bygge to hurtiggående katamaraner i karbon for Norled. Diss skal bygges nesten parallelt.

– Den ene hurtigbåten er hybrid, den andre er tilrettelagt for hybrid, og begge skal være klar til drift 1. januar 2019, sier Geir Flø i GS Marine Produksjon til skipsrevyen.no.

Nyutviklet skrog

Det som kjennetegner skroget er, ifølge Flø, at det er veldig lett og energieffektivt å drive frem i sjø.

Skroget skal være utviklet av GS Marine i samarbeid med skipsingeniør Ingebjørn Åsheim og Innovasjon Norge.

– Det er spesialtilpasset for flere typer fremdrift. Det passer for konvensjonell diesel, dieselelektrisk, hybrid, batteri. Det er perfekt i disse dager, mener Flø.

Hurtigbåtene vil måle 24 meter i lengde og 7 meter i bredde. Byggene er støpt i samme form og laget i karbon fordi den skal være lettest mulig. – Karbon er populært. Det skal være lett og sterkt, uttaler Flø.

Han legger til at i fartssegmentet mellom 15 og 25 knop, er GS Marine i overkant av 20 prosent rimeligere energimessig på fremdrift, enn seilende båttyper i dag.

GS Marine har bygget for Norled (den gang Fjordservice) tidligere, nærmere bestemt i 2008.

– Pris og tidspunkt kan ha hatt innvirkning på hvorfor valget falt på oss denne gangen, sier Flo.

Nybyggene får byggenummer 47 og 48. De har levering fjerde kvartal 2018.

Utstyr

Av utstyr opplyses det i en pressmelding at Servogear står for systemleveransen av Servogear fremdriftslinje og integrert hybrid elektrosystem fra Brunvoll Mar-El. Fremdriftssystemet består av Servogear Ecoflow Propulsor, sammen med et helt nytt hybridgir med integrert PM-motor for optimal virkningsgrad også i elektrisk mode.

Det integrerte elektrosystemet fra Brunvoll Mar-El består av Triton kontroll- og overvåkingssystem for framdrift, DC tavle, batterisystem fra Grenland Energy og motor- og ladeinvertere fra Visedo. Systemet er standardisert og optimalisert for hurtigbåt med tanke på både driftskondisjon, lademuligheter og installasjon. Systemet er designet for følgende driftsmodus:

1) Diesel-mekanisk mode for bruk i transit kondisjon hvor propellene drives av begge hovedmotorene, og PM-motorene brukes til å lade batteriet.

2) El-mode hvor PM-motorene med energi fra batteriet brukes til framdrift.

3) Hybrid mode hvor propellene drives av hovedmotorer og PM-motorer, en kombinasjon med både batterier og diesel.

Batteriene kan også brukes som el-hovedforsyning til båtens «hotell-Last» ved behov.