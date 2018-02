Historiske skip: RS 1 «Colin Archer»

Noen skip har betydd mer for nordmenn i historien enn andre. En mann gav sitt navn til et design som har vært en redning for svært mange langs norskekysten. Og den dag i dag seiler flere skip, som var designet av Colin Archer.

Det var en kjølig januardag i 1889. I lokalene til Christiania Kjøbmannsforening var det tillyst et møte som skulle handle om nye helt nytt i nasjonen. Dannelsen av et redningsselskap. Legen Oscar Tybring hadde lenge vært en pådriver for å opprette et landsomfattende opplegg med redningsbåter. Han var blitt syk, og kunne ikke delta. Men møtet avholdes likevel, for her var det ingen tid å miste. Vinteren de var inne i, hadde allerede krevd en rekke liv til sjøs. I minnet lå også katastrofen fra 11. februar 1849, da 500 (!) fiskere omkom under lofotfisket på Vestfjorden. Knappe 20 år senere, 31. mars 1868 døde rundt 100 fiskere uvær og kulde.

I følge samfunnsforskeren Eilert Sundt døde mellom 712 og 759 fiskere, årlig, i perioden 1846 – 1860

På møtet i 1889 er grosserer Heinrich Schiller møteleder, og han er tydelig i sin tale:

«Hele redningsvesenet må betraktes som en nasjonal-sak, og den må gripes med full energi av en vel organisert privatvirksomhet, slik at videst mulig kretser blir dratt inn i arbeidet. Vi må gripe i hjertets dypeste bunn, slik at alle svarer som én mann: Ja, vi vil! Tenk på Eders brødre til sjøs!»

Møtet setter ned en komité som skal sørge for at et redningsselskap blir dannet. Scheller blir valgt, og blant de seks medlemmene er også Oscar Tybring og Colin Archer, den kjente båtbyggeren.

9.juli 1891 møtes en generalforsamling i lokalene til Oslo børs, og Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR) blir stiftet.

Utlyser konkurranse

I februar 1892 overraskes fiskerne i Langesundbukta av et kraftig uvær. En losskøyte går ut og redder mange liv, men dessverre er det også flere som omkommer.

Med den hendelsen friskt i minne, sender Redningsselskapets generalmøte ut en invitasjon til landets båtbyggere om forslag til redningsskøyte. På dette tidspunkt hadde man ikke bestemt seg for hvordan redningstjenesten skal se ut. Flytende redningsstasjoner er én idé, store redningsdampskip en annen.

Vinneren blant de sju forslagene som kom inn var C.L Stephansen fra Arendal. Han får førstepremien på 150 kroner. Noe som ville tilsvart i overkant av 11.000 kroner i dag. Colin Archer var en av tre medlemmer i juryen.

Etter konkurransen får han i oppdrag å tegne sitt eget forslag.

Redningsselskapet beslutter deretter å bygge én av Colin Archers, og én av Stephansens konstruksjon. De blir RS 1 «Colin Archer», og RS 5 «Liv».

Skipet blir designet

Til RS1 tok Archer utgangspunkt i sine tidligere losskøyter da han designet skroget.

Fartøyet er i stor grad bygget av materialer som ble til overs etter byggingen av polarskuta «Fram». Den er bygget med dobbelt skrog, innvendig ballast og utvendig jernkjøl

Denne prototypen koster 10.900,43 kroner, inkludert øl for arbeiderne.

Ved lanseringen i slutten av juli 1893 ble skipet oppkalt etter sin designer, Colin Archer. «RS1 Colin Archer» viste seg overbevisende i løpet av sin første sesong, og ble prototypen for alle redningsskøyter som ble bygget i Norge de neste 30 årene.

Redningsdåden i Hamningberg

Søndag 20. mai 1894 er hviledag for fiskerne i Hamningberg i Finnmark. Da de våkner opp er nordvesten så sterk at det blir umulig for mannskapene på fartøyene som ligger for anker å komme seg i land. Folk på land prøver å hjelpe dem, men blir hjelpeløse vitner til dødskampen der ute.

Med liv og skøyte som innsats stevner kaptein Nicolai A. Anthonisen, og mannskapet på RS «Colin Archer» inn på havnen. De tømmer olje på sjøen. Det roer bølgene, og redningsskøyta får tid til å manøvrere på havna og plukke opp mennesker fra mer eller mindre havarerte fartøyer.

På en eneste natt redder de 37 mennesker.

Ingen andre, heller ikke større dampskip, klarte å gå mot været.

Bragden blir landskjent. Redningsforeninger startes over hele landet, og redningssaken får virkelig vind i seilene.

Etter 40 års lojal service ble prototypen solgt. Skipet hadde en imponerende rekord:

I tjeneste som redningsskøyte hadde «Colin Archer» berget 236 personer fra den visse død, 67 fartøy fra totalforlis og det gav assistanse til totalt 1522 fartøy.

Tekniske fakta «RS 1 Colin Archer»